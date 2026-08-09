警打擊黑幫非法活動　拘429人最細13歲　檢$370萬現金及大量毒品

警方一連三日展開代號「雷霆2026」暨「逸影」的反罪惡及反三合會行動，人員突擊搜查全港多個罪案黑點及非法場所，共拘捕429名男女，年紀最細僅13歲，分別涉嫌販毒、洗黑錢、管理賭博及賣淫場所等罪行。行動中，警方檢獲約370萬元現金、面值約20萬元的籌碼、牛肉刀及大量各類毒品等。



有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員於8月6日至8月8日在全港各區展開代號為「雷霆2026」暨「逸影」的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會的非法活動。

行動中，人員突擊搜查全港各區多個罪案黑點及懷疑非法場所，拘捕429人，當中包括201名本地男子、42名內地男子、35名非華裔男子、112名本地女子、24名內地女子及15名非華裔女子，年齡介乎13至86歲，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「經營毒窟」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「刑事毀壞」、「傷人」、「爆竊」、「管理賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」、「自稱三合會社團成員」、「違反逗留條件」、「非法入境」等，其中2名被捕人為懷疑非法入境者。

行動中，人員檢獲約883克懷疑氯胺酮、約304克懷疑海洛英、約595克懷疑霹靂可卡因、約311克懷疑可卡因粉末、約909克懷疑「Happy粉」、約968克懷疑大麻、約500克懷疑大麻油、約753粒懷疑搖頭丸、約90粒懷疑咪達唑侖、約129粒懷疑依托咪酯煙彈、約16公升懷疑液態依托咪酯及約235克懷疑冰毒。檢獲的毒品總市值仍在點算中。

人員亦檢獲約370萬元現金，面值約20萬元的籌碼、23台釣魚機、9把牛肉刀、一批懷疑賭博用具及大量香煙等。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加强情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。