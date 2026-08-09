海關粉嶺聯和墟破住宅私煙倉　拘七旬翁檢5.5萬支私煙約值25萬元

香港海關今日（8月9日）在粉嶺聯和墟搗破一個私煙儲存及分銷中心，行動中共檢獲約55,000支懷疑私煙，估計市值約25萬元，應課稅值約18萬元。據海關提供的圖片所見，涉案的香煙大多被放在住宅單位內的床下底、衣櫃等。



關員拘捕一名70歲男子。(海關圖片)

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新表示，海關人員於今日約正午12時在粉嶺聯興街進行反私煙行動，期間發現一名本地男子形迹可疑，正搬運一個紙箱，於是上前截查。

關員在其搬運的紙箱內檢獲約5,400支懷疑私煙，隨即將該名男子拘捕。海關人員其後將該名被捕男子，押解至其位於上址的住宅單位進行搜查，並在單位內再搜獲約50,000支懷疑私煙。被捕本地男子現年70歲，報稱無業，現正被扣留調查。

關員在聯和墟一住宅內發現大批私煙。(海關圖片)

初步調查顯示，被捕男子為減低被海關偵查的風險，刻意將私煙收藏於一般住宅單位內作掩飾。海關相信，是次行動已經成功搗破一個供應新界北一帶的私煙儲存及分銷中心，有效遏止私煙流入市面。

海關重申，會繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式及渠道。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

關員在聯和墟一住宅內發現大批私煙。(海關圖片)