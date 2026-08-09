天文台錄破紀錄高溫　黃色暑熱警告下　清潔工人汗流浹背：熱到暈

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港今日（9日）錄得36.7度，為1884年有紀錄以來的最高氣溫，及至下午2時25分，紀錄再升至36.9度。勞工處今早7時已發出黃色工作暑熱警告，提醒僱主及僱員應採取預防措施，防止在酷熱環境下工作引致中暑。記者今日走訪街頭，直擊一眾外判清潔工人在極端高溫下工作，有患「三高」的老年工友直言「熱到暈」；亦有工友「裝備盡出」，靠濕毛巾及小風扇苦撐抗熱。



今日天氣酷熱，容姐受訪時直言，「感覺都係熱囉，熱到暈啊。」（蔡正邦攝）

工友直高熱到頭暈 嘆戶外工作晴雨皆煎熬

在極端酷熱天氣下，一班在戶外工作的外判清潔工人首當其衝。記者今日在街頭直擊，不少工友工作時早已汗流浹背，衣服濕透。

年長工友容姐受訪時直言，這幾天連日高溫，自己雖然沒有刻意查看天氣預報，但直言：「感覺都係熱囉，熱到暈啊」。她坦言今早工作時一度感到頭暈及眼前發黑：「今朝真係頭暈，可能血糖低，今朝真係頭暈、黑哂天！」

容姐透露，平時會將飲用水和小風扇放在工作車上，上車時能稍作休息吹冷氣。她無奈指出，戶外工作不論晴雨皆非常煎熬：「落雨又係慘，帶雨褸又係出汗，又水又汗；天時熱又係熱到暈。特別我哋老人家有糖尿高、血壓高，三高四高都係慘，無辦法啦！」

陳先生使用不同方法降溫。（蔡正邦攝）

工友裝備盡出：濕毛巾小風扇自救 公司提供避暑指引

熱浪逼人，有工友出奇謀抗熱。裝備齊全的陳先生頭戴「雨遮帽」、腰繫著小風扇，頸子上掛上一條濕毛巾。他指這些裝備對降溫幫助極大：「差好多，因為毛巾係濕……今日同尋日都好熱。」陳先生補充，公司有指引，叫工友工作一定時間後需休息片刻。

另一名不願具名的外判清潔工亦表示，自己做足防曬措施，而公司平時亦有提醒員工必須佩戴帽子、多補充水分，並在極端酷熱時安排員工到室內遮蔭處避暑，減低中暑風險。

不願具名的外判清潔工亦表示，自己做足防曬措施。（黃學潤攝）

勞工處於今年4月20日起，修訂「工作暑熱警告」系統，除沿用京士柏監測站數據作為發出黃、紅、黑三級「工作暑熱警告」基礎外，系統會同時參考另外9個天文台監測站數據，如該9個監測站中，有4個或以上的暑熱指數達到某一警告級別，即使京士柏站未達標，勞工處仍會發出相應級別的「工作暑熱警告」。

今次是系統修訂後首次發出工作暑熱警告，亦是今年首次。勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

工作暑熱警告分為黃色、紅色及黑色。