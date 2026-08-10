碧瑤灣斬人．有片｜赤膊男持刀攻擊　多人走避　保安跌倒蹬腿防衛

今早（10日）港島域多利道550號碧瑤灣一名男子揮刀斬人，一名女傭及一名男保安員受傷。衝鋒隊及快速應變部隊等警員穿上防刺背心趕抵現場，當場拘捕涉案男疑犯。社交平台流傳一段影片，拍攝到疑兇持刀追趕保安的過程，多人嚇得拔足狂跑，其後一名保安不慎跌倒，疑兇更欲上前施襲，保安唯有蹬腿防衛，場面非常驚險。



社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、手持一把的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人。

社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、手持一把刀的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人，再掉頭靠近一名戴太陽眼鏡的屋苑保安。保安被逼至停車場入口牆邊，持刀漢一度舉刀；保安不慎倒地，但仍積極爭取空間，蹬腿阻止持刀漢靠近。其他保安員見狀上前嘗試以手勢安撫持刀漢，但效果不彰，雙方其後進入停車場入口。

涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離。（讀者提供）

《香港01》獲得讀者提供的片段，拍攝到涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離，但對方亦步亦趨跟上。持刀漢一度接近男保安，但被其後到場的保安員出聲喝止。三名到場保安包圍持刀漢後跟隨他的步伐移動，其間有小巴駛至準備落客被保安驅離，有途經上址的外籍途人見狀亦掉頭離開現場。