碧瑤灣斬人｜警到被捕人住所調查　發現有貓隻頭受傷　交愛協治理

薄扶林碧瑤灣今日（10日）發生斬人事件。一名外籍男子揮刀斬傷一名女傭，而一名男保安員在阻止男子行兇時受傷。警員當場拘捕涉案男子，並將他帶返警署調查。其後警員作進一步調查，並在疑犯的單位內發現一隻耳朵受傷的雌性貓隻，相信與案件有關，未知是否為刀傷。該貓隻交由愛護動物協會帶走，由獸醫作進一步檢驗及治理。



警方在疑犯的單位內發現一隻頭部受傷的貓，相信與案件有關。（翁鈺輝攝）

愛協表示，較早前警方處理一宗傷人案件時，在涉案人單位內發現一隻貓受傷，於是聯絡愛協督察到場協助調查。愛協督察在警方陪同下在單位內檢查貓隻身體狀況，證實該貓隻為一隻約半歲大的雌性英國短毛貓，她的頭部有兩個傷口，其中一個傷口較深。警方檢取貓隻作為證物，愛協督察帶返中心後交予醫生作詳細檢查。

愛協指出，警方已將案件列作殘酷對待動物。

警方在疑犯的單位內發現一隻頭部受傷的貓，相信與案件有關。（翁鈺輝攝）

今日（10日）上午9時24分，警方接獲多人報案，指域多利道550號碧瑤灣一名男子揮舞一把長約28厘米刀斬人，一名外籍女傭及一名男保安員受傷。衝鋒隊及快速應變部隊等警員隨即穿上防刺背心趕抵現場，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案男子。

遇襲的61歲外籍女傭頸部有兩處2.5厘米長刀傷，背部有一處2.5厘米長刀傷；61歲姓蕭男保安員則手踭擦傷。案件暫列「傷人」，警方正調查涉案動機，案件交由西區警區重案組第二隊接手調查。

經初步調查，疑犯為外籍男子，22歲，案發時沒有穿著上衣及鞋。消息指他有情緒病。

西區警區重案組第二隊接手調查。（翁鈺輝攝）

涉案男疑犯被帶上警車。（翁鈺輝攝）