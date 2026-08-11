赤柱馬坑邨貓B困去水渠　警員消防趴地尋找　終被食物引出獲救

赤柱馬坑邨有幼貓被困去水渠，幸終獲救。今午（10日）3時許，警方接報指，馬坑邨駿馬樓對開去水渠懷疑有貓被困。警員、消防員和愛護動物協會人員相繼趕至救援，起初救援人員聽到渠內傳出貓叫聲，卻一直未見到貓咪真身。「為食貓」最終被街坊擺放的食物引出，再由愛協人員救起，更獲熱心街坊接走照顧。



愛協回覆查詢指，昨午消防員、警員及愛協督察接報到達赤柱馬坑邨，發現一隻貓被困於水渠內，成功將牠救出。涉事貓隻為一隻年幼雄性的本地短毛貓，救起後未有發現任何傷勢，其後交由在場協助的愛協義工繼續照顧。

赤柱馬坑邨馬坑邨有幼貓被困去水渠，獲救後由熱心街坊接走照顧。（fb赤柱街坊八1八）

從網民上載到社交平台「赤柱群組」的現場照片可見，數名警員與消防員趴在渠口，嘗試尋找貓蹤。其後有網民表示，貓咪獲愛協人員救起後，由她帶走照顧，「已食飽飽，大家可以放心」。

救走貓咪的網民向《香港01》指，獲救的貓咪是雄性，約6星期大。屋邨保安員昨日已見到牠在花槽跑來跑去，懷疑牠與貓媽媽失散，失足跌入渠內；街坊在今早已聽到渠內傳出貓叫聲。惟貓咪困在狹窄的去水渠內，消防和警員均無法將牠救出。後來該網民在渠口放幼貓糧，並播放「貓媽媽」的叫聲，成功吸引貓咪探頭出來，再由愛協督察以套索將牠救起。