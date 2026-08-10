碧瑤灣斬人｜一文看事發經過　孟加拉漢攜刀落樓　被追截揮刀傷人

薄扶林域多利道550號碧瑤灣今早（10日）發生傷人案，一名男子涉揮生果刀斬人，一名男保安員及一名女傭受傷送院；施襲者的家中，另發現一隻貓受傷。消息指，涉案男子將生果刀藏在褲袋，乘升降機落樓，保安員得悉後上前追截，其間男子揮刀襲擊他人。警方經調查後，以涉嫌「傷人」及「殘酷對待動物」，拘捕涉嫌施襲的22歲孟加拉籍男子，他正被扣查，案件交由西區警區重案組跟進。



涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離。（讀者提供）

據了解，被捕22歲男子有抑鬱症記錄。今早9時許，有人從碧瑤灣第47座住所乘升降機落樓，其間同𨋢街坊發現其後褲袋藏有一把刀。街坊在抵達樓下大堂後，通知保安員。一名保安員報警求助、另一61歲姓蕭男保安員，則追向正離開大廈的持刀男。

持刀男遭追至第43座外時，突追向一名非裔男途人，之後又轉身追向正在追截他的姓蕭男保安。姓蕭保安員疑受驚跌倒受傷，急忙間蹬腿自衛，阻止持刀男走近；其同事亦立即上前嘗試安撫持刀男，蕭男趁機爬起逃離。

持刀男則轉而追向一名途經的61歲菲律賓籍女傭，並涉用刀刺傷其頸部及背部，非裔男途人和一名保安員見狀，分別起飛腳踢開及以掃把隔開持刀男，及時救回女傭，始未釀成更大悲劇。兩名傷者均清醒被送往瑪麗醫院治理。

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警員接報趕至，制服並拘捕22歲孟加拉籍持刀男，據知他與兩名傷者均不相識。警方調查期間，在被捕人家中發現一隻1歲半雌性英國短毛貓頭部受傷，交由愛護動物協會帶走治理。被捕人犯案原因有待調查。

警方在疑犯的單位內發現一隻頭部受傷的貓，相信與案件有關。（翁鈺輝攝）

涉案男疑犯被帶上警車。（翁鈺輝攝）