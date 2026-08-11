元朗電纜故障　水邊圍邨等2400戶凌晨起大停電　搶修近7小時復電

元朗水邊圍邨發生大停電事故。今日（11日）凌晨4時許，有居民報案指聽到湖水樓傳出爆炸巨響。人員到場調查後證實為誤會，然而大廈確實有電力故障，部份樓宇停電。與此同時，多名居民在網上發帖表示，全邨自凌晨起陷入大停電，7樓大廈中，僅康水樓一幢維持電力供應，冷氣及風扇停轉，不少居民在睡夢中熱醒。



中電表示，凌晨4時許，元朗區內有地底電纜發生故障，影響水邊圍邨及附近約2,400名客戶的電力供應。經人員搶修後，於上午10時45分為所有受影響客戶恢復電力。中電就事件引起客戶不便致歉，將調查事故原因。



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今早9時許，元朗的最高氣溫達到35.7度。

《香港01》記者到場視察，見中電人員已在場進行搶修。除康水樓外，屋邨其餘大廈全部停電，所有升降機暫停服務。

中電回覆《香港01》查詢表示，今天凌晨4時22分，中電於元朗區內有地底電纜發生故障，影響水邊圍邨及附近約2400名客戶的電力供應。中電工程人員正全力進行搶修，包括調動臨時發電機及鋪設臨時電䌫，以盡快復電，預計於早上10時完成維修工程。

中電社區支援隊已到場提供協助，為受影響院舍提供流動電池作應急支援，並與當區民政事務署及區議員緊密溝通。

中電表示，經人員搶修後，已於上午10時45分為所有受影響客戶恢復電力。中電就事件引起客戶不便致歉，會調查事故原因。