水邊圍邨停電｜居民熱醒連人帶BB車抬落樓避暑　幼兒園借校舍應變

由於元朗區有地底電纜故障，導致水邊圍邨及附近共2,400戶停電。其中水邊圍邨多幢大廈的升降機暫停服務，深宵斷電令大批住戶在酷熱中熱醒，有家長連人帶嬰兒車抬落樓避暑；邨內有全日制幼兒學校亦受影響，需緊急借用鄰近校舍上課。



鍾小姐表示半夜停電冷氣即時中斷，家人被熱醒，BB亦因炎熱而煩躁不安。（蔡正邦攝）

鍾小姐憶述稱，半夜停電後冷氣即時中斷，家人被熱醒，迅間大汗淋漓，BB亦因炎熱而煩躁不安「瞓都係有瞓，但瞓吓醒吓」。由於升降機停運，她唯有連人帶嬰兒車，再加隨身物品徒步行樓梯落樓，過程相當吃力：「平時冇行慣樓梯，同埋托啲嘢，咁當然身心都會更加辛苦，尤其是托住BB車，手骹會酸痛，腳會酸痛。」

鍾小姐家人補充：「冇電，熱到死，上面又熱，嗱嗱聲落嚟囉！」被持續無電，只能再次硬著頭皮把嬰兒車抱上樓收拾行李，「去親戚屋企住下先，上面好熱㗎！」

水邊圍邨湖水樓一間幼兒學校受停電影響，緊急借用鄰近同一機構的校舍。林校長表示，該校為全日制學校，原本有105名學生返學。今晨接獲停電消息後，隨即與中電聯絡，獲悉電力需時間恢復；校方評估後，確認鄰近同機構的校舍電力正常，遂即時借用該校舍作應變安排，並透過學校平台通知家長，同時亦允許有家人照顧的學生彈性請假。

幼兒學校林校長表示，確認鄰近同機構的校舍電力正常，即時借用該校舍作應變安排。（蔡正邦攝）

林校長指出，截至早上9時已經有20多名學童返學。教職員正將桌椅、日常玩具及故事書搬往新校舍。若中午前未恢復電力，老師將需要搬運床鋪，以安排學童午睡。

對於學校迅速聯絡鄰近小學借用場地，家長古生及古太滿意安排：「非常好、好方便。」始終有部分家長未必能在家照顧子女，「都係要送返學」。古太補充，他們於早上約7時50分收到通知安排，才得知水邊圍邨停電。

另一位家長亦表示，學校在早上7時許已發出通告，沒有影響學生正常的上學時間，形容安排相當好。

家長古生及古太滿意安排。（蔡正邦攝）

家長羅太透露，屋邨約於深宵5時許停電，家中冷氣及家電中斷，「冷氣乜都停，風扇仔咁樣吹住佢（小朋友）」，只能依靠小型電風扇降溫，小朋友亦直呼「熱呀！」

家長羅太透露，只能依靠小型電風扇降溫，小朋友亦直呼「熱呀！」（蔡正邦攝）

另外，據記者觀察，邨內一間書報社的飲品雪櫃無電，老闆亦沒有風扇用，只能坐在店外乘涼。

中電表示，就今早元朗水邊圍邨的電力事故，中電工程人員已完成搶修工作，於上午10時45分為所有受影響客戶恢復電力。事故期間，中電社區支援隊一直與當區民政事務處及區議員保持緊密溝通，並為受影響院舍提供流動電池作應急支援。

中電就事件引起客戶不便致歉，會調查事故原因。

今早9時許，元朗的最高氣溫達到35.7度。（天文台截圖）

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