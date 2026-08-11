荃灣海貴路鹹水管滲漏　水務署：荃灣葵涌供水已於下午6時起恢復

水務署今日（11日）早上公布，早前接獲報告指荃灣海貴路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米的鹹水供水管。水務署指，為減低對居民影響，工程團隊一直進行供水調度，將受影響範圍盡量縮小，惟維修工序遇到技術上的困難，為配合維修工程，部份荃灣及葵涌地區的沖廁水供應會受影響。



署方經搶修後晚上公布，荃灣及葵涌一帶用戶的沖廁水供應已於傍晚約6時陸續恢復。惟部分地區因位處供水網末端，可能要較遲才能恢復供水，該署工程人員正全力跟進。



涉事水管直徑800毫米 因狹窄需人手挖石層

水務署進一步指出，由於相關水管位置較深，且上方布滿縱橫交錯又密集的地下公用設施，令挖掘工序比預期困難，加上地下空間狹窄，需用人手挖掘及移除堅硬石層，故需要較長時間進行水管維修。

水務署較早時表示，工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於今日（11日）下午6時前完成水管維修工程及恢復荃灣及葵涌一帶用戶的沖廁水供應。由於大廈的沖廁水供應有內部儲水缸作緩衝，預計停水時對大部分用戶不會造成明顯影響。

水務署已就事件與荃灣及葵青民政事務處、房屋署、區議員及相關管理處保持緊密聯繫。署方就事件為市民帶來不便致歉。