寰宇殯儀館電力故障｜殮房及遺體沒受影響　營運料周四下午復常

位於紅磡、東華三院屬下的寰宇殯儀館，自周日（9日）起出現電力系統故障，殯儀館只能提供有限度的靈堂租用服務。東華三院回覆《香港01》查詢表示，館內二樓電表房內的滙流排（busbar riser）及保險絲故障，當日已維修及恢復部分供電；殯儀館殮房和遺體則沒有受影響。館內部分冷氣及載貨電梯預計將於周四（13日）下午完成修理，營運將恢復正常。



寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修，現場所見有電箱面板被拆下。（梁偉權攝）

東華三院表示，寰宇殯儀館於8月9日下午發生電力故障，隨即通知電力公司及工程人員到場檢查，發現是館內二樓電表房內的滙流排（busbar riser）及保險絲故障，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關。

院方指，受事件影響，寰宇殯儀館部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽煙系統和載貨電梯未能正常運作。但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，遺體沒有受到影響。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修。（戴慧豐攝）

東華三院又稱，寰宇殯儀館在電力故障發生後，在當天已馬上透過電話通報食環署，及聯絡工程公司緊急維修和恢復部分供電，現已恢復受影響靈堂內的照明、抽煙系統功能和部分冷氣。所有設施包括其他空調和載貨電梯，預計將於星期四下午完成修理，營運將恢復正常。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內有載貨升降機暫停服務並以圍欄圍封，旁邊貼有通告指殯儀館電力故障並已安排工程人員維修。（梁偉權攝）