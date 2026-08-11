元朗私家車被兩車追逐　司機三度遭刀棍恐嚇　警拘兩男藏械

元朗一輛私家車昨日（10日）遭兩車追逐，並揮刀棍恐嚇，司機受驚撞欄。警方經調查後拘捕兩名男子涉嫌藏有攻擊性武器。



一名男司機周一（10日）凌晨駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭兩私家車截停夾擊，車上男子持刀棍棒下車企圖襲擊事主。他駕車逃至同樂街時，失控撞毀1米鐵欄。（蔡正邦攝）

事發於昨日（10日）凌晨4時29分，一名28歲巴基斯坦裔男私家車司機遭兩私家車尾隨，更三度被車上的人以刀及棍指嚇。他駕車逃至同樂街時，失控撞毀1米鐵欄。警方今日（11日）分別在元朗紅棉圍及長沙灣元洲街，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕兩名男子，其中一人亦涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

經警方調查，當時28歲巴基斯坦裔男私家車司機駛至中石化大棠路油站對開時，被一輛私家車截停，一名巴基斯坦裔男司機下車以並以刀及棍指嚇，事主立即沿大棠路離開。期間，他赫見前後共兩輛私家車尾隨他，當分別駛至安康路與安興街交界及元朗體育路與教育路交界時，該名23歲巴基斯坦裔男子再下車，以刀及棍指嚇事主。

事主其後沿青山公路元朗段逃離，惟駛至同樂街對開時，懷疑失控撞到一欄杆。事主沒有受傷，毋須送院。

警方今日以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名駕車及持武器指嚇的23歲巴基斯坦裔男子，以及一名21歲持「行街紙」的印度籍男子，後者亦涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。二人現正被扣留調查，案件由元朗警區反三合會行動組跟進。

消息指，警方到場調查，事主聲稱不認識對方。

一名男司機周一（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭兩私家車截停夾擊，車上男子更持刀及棍棒下車企圖襲擊事主。（蔡正邦攝）

一名男司機周一（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭兩私家車截停夾擊，車上男子更持刀及棍棒下車企圖襲擊事主。（蔡正邦攝）

一名男司機周一（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭兩私家車截停夾擊，車上男子更持刀及棍棒下車企圖襲擊事主。（蔡正邦攝）