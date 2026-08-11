寰宇殯儀館電力故障料未能短期內復修　只提供有限度靈堂租用服務

東華三院屬下、位於紅磡的寰宇殯儀館，因電力系統故障，館方發出通告指估計未能於短時間內復修，館內部分設備未能如常運作，故該殯儀館只能提供有限度的靈堂租用服務。館方同時就事件向受影響人士致歉。



最新消息：寰宇殯儀館電力故障｜殮房及遺體沒受影響 營運料周四下午復常

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修。（戴慧豐攝）

《香港01》接獲讀者提供資料，指寰宇殯儀館的電力故障自前日（9日）開始，疑是因總電箱跳掣導致。現時館內仍有照明，亦有冷氣供應，但抽氣系統停頓，載貨升降機亦停止運作。另外寰宇殯儀館的靈堂租用系統亦暫停服務。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內有載貨升降機暫停服務並以圍欄圍封，旁邊貼有通告指殯儀館電力故障並已安排工程人員維修。（梁偉權攝）

記者今午到寰宇殯儀館了解，見到1樓寰慧堂內放置兩把座地風扇吹風；有貨𨋢暫停運作並以圍欄圍封，客𨋢則仍可使用。殯儀館4、5樓沒有中央冷氣供應，只得數部窗口式冷氣機，感覺比樓下熱和焗促；部分原安排在該兩層靈堂辦理的先人後事，獲安排改在寰宇殯儀館其他有冷氣的樓層，或附近的萬國殯儀館或世界殯儀館辦理。有殯儀公司和殯儀館職員推測，懷疑是天氣太熱導致電力跳掣，前日電力故障剛發生時，殯儀館一度停電兩三小時、「熄晒燈」；其後改用後備電供電。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，1樓寰慧堂內放置兩把座地風扇吹風。（梁偉權攝）

翻查資料，寰宇殯儀館設有5間禮堂及16間靈寢室，分別可容納40至180人。該館發出通告，指殯儀館日前遇到電力系統故障，經合資格工程人員評估後，由於需要訂購特定部件更換，估計未能於短時間內復修，館內部分設備未能如常運作，寰宇殯儀館即時只能提供有限度的靈堂租用服務。就已租用寰宇殯儀館靈堂的訂單，殯儀館職員將以出殯日期先後，陸續聯絡相持牌殮葬商協調及跟進。館方稱是「無奈地作出以上之安排」，向受影響人士所引起之不便致歉。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修，現場所見有電箱面板被拆下。（梁偉權攝）