彩虹邨弈棋血案　八旬翁疑打人遭摺刀捅腹浴血　與揮刀翁同被捕

黃大仙今日（11日）發生涉及下棋問題的街頭血案。下午4時17分，警方接獲報案指，彩虹邨內有兩名男長者在公眾露天位置打架，其間有人疑動手襲擊對方，遭對方以長約10厘米的摺刀刺傷。



被刺的80歲姓陳老翁腹部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治；被打的78歲姓陳老翁則額頭、面、手指及胸口分別擦傷或紅腫，被送往聯合醫院治理。警方經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕78歲老翁，並以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕80歲老翁。兩人均正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊調查。



據了解，兩人是棋友關係，警方經調查後，相信案件由下棋問題引起。



其中一名老翁疑被利器刺傷浴血。（Facebook Choi Hung Est 彩虹邨 · Katrina Au）

有目擊者在街坊群組講述事發經過指當時兩名老翁正在邨內弈棋，其間疑因棋局問題起拗撬，其中一人突取出利器，朝對方小腹及腰部刺去。據目擊者上載的相片顯示，傷者腹部血流如注，上衣及短褲均染有大片血跡，耳亦疑似受傷流血。目擊者指，眼見老翁受傷後，「即刻跑去藥房攞包棉花畀阿伯撳住止血」。目擊者隨後幫致電報警及召救護車，並向警員指出疑人逃走方向，最終疑人被捕。

此外目擊者亦感慨道：「而家天氣熱，希望大家心平氣和冷靜啲，唔再有呢個事情發生。」