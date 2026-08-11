寰宇殯儀館電力故障｜有先人後事轉場　改至冷氣樓層或附近殯儀館

位於紅磡、東華三院屬下的寰宇殯儀館，自周日（9日）起出現電力系統故障。《香港01》記者今午到該殯儀館了解，發現部分樓層沒有中央冷氣供應，有原本安排在該兩層靈堂辦理的先人後事，改到其他樓層或附近其他殯儀館辦理。東華三院今日（11日）回覆《香港01》查詢表示，殯儀館營運料於周四（13日）下午恢復正常。



寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務。該館4、5樓沒有中央冷氣供應，部分原安排在該兩層靈堂辦理後事的先人，獲安排改到附近的世界殯儀館，或同屬東華三院管理的萬國殯儀館辦理。（梁偉權攝）

記者在寰宇殯儀館內觀察，發現1樓寰慧堂內放置兩把座地風扇吹風；有貨𨋢暫停運作並以圍欄圍封，客𨋢則仍可使用。殯儀館4、5樓沒有中央冷氣供應，只得數部窗口式冷氣機，感覺比樓下熱和焗促；部分原安排在該兩層靈堂辦理的先人後事，獲安排改在寰宇殯儀館其他有冷氣的樓層，或附近的萬國殯儀館或世界殯儀館辦理。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務。該館4、5樓沒有中央冷氣供應，部分原安排在該兩層靈堂辦理後事的先人，獲安排改到其他殯儀館辦理。原本已被租用的寰宇殯儀館513、514號靈堂，因儀式改到其他殯儀館舉行，記者今午到場時靈堂內沒有佈置。（梁偉權攝）

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內有載貨升降機暫停服務並以圍欄圍封，旁邊貼有通告指殯儀館電力故障並已安排工程人員維修。（梁偉權攝）

有殯儀公司職員透露，由於主家為先人辦理後事，一般早已預訂了火化爐及通知親友，故大多不會改期。但以他所知，有原定昨晚在寰宇殯儀辦儀式的主家，得知其他殯儀館有靈堂可供租用，立即安排更改場地，取消在寰宇的預訂。

另一名殯儀公司職員則表示，周日電力故障剛發生時，寰宇殯儀館一度停電兩三小時、「熄晒燈」；其後改用後備電供電。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，1樓寰慧堂內放置兩把座地風扇吹風。（梁偉權攝）

東華三院回覆《香港01》查詢時指出，寰宇殯儀館二樓電表房內的滙流排（busbar riser）及保險絲故障，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關。事件導致部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽煙系統和載貨電梯未能正常運作，但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，遺體沒有受到影響；館內部分冷氣及載貨電梯預計將於周四（13日）下午完成修理。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修，現場所見有電箱面板被拆下。（梁偉權攝）

翻查資料，寰宇殯儀館設有5間禮堂及16間靈寢室，分別可容納40至180人。該館較早時一度在網頁發出通告，公布殯儀館電力系統故障一事，指寰宇殯儀館即時只能提供有限度的靈堂租用服務；其後發出新通告，指營運預計於周四下午恢復正常。

寰宇殯儀館電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修。（戴慧豐攝）