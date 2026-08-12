消防搗葵涌新葵街近民居「鬼油站」　充公4,600升柴油約值$16萬

再有「鬼油站」被破獲。消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，今日（12日）於葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於新葵街搗破一個鄰近民居的非法加油站，檢獲約4600公升柴油，市值約16萬元。



行動中，消防處人員截獲一批入油工具，惟現場並未發現涉案人士。消防處正聯同相關執法部門全力追查涉案人士及柴油來源。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。



消防於新葵街搗破一個鄰近民居的非法加油站。（消防提供）

消防處稱，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。消防處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

消防檢獲約4,600公升柴油，市值約16萬元。（消防提供）

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。