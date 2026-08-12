城隧旅遊巴司機昏迷撞壆｜死者71歲　據悉數年前曾「通波仔」

城門隧道發生交通意外。今日（12日）下午3時24分，據報一輛旅遊巴在沙田往荃灣方向管道內失控撞壆；另有報案指旅遊巴司機事發時突然暈倒，失去意識。救援人員接報到場，經檢查後發現男司機陷入昏迷，立即送往仁濟醫院搶救，其後於下午5時13分證實不治。另外，救援人員發現一名約50歲女保姆手部受傷，同由救護車送院；此外，車上載有47名幼童，幸他們在意外中均無受傷。



涉事司機姓林，71歲，送院時仍然昏迷，惟經搶救後最終證實不治。據了解，事主於疫情前已加入涉事旅遊巴公司工作，即最少已為上述公司服務7年以上。直至數年前曾進行「通波仔」手術。接受過心臟通血管手術後，他已無煙無酒健康生活。

據知火炭一間小學今日暑假後首日上課，事發前學生放學，遂乘坐涉事司機駕駛的旅遊巴返家。該旅遊巴為青衣線，由火炭經城隧前往青衣幾個站，惟至隧道內突然出意外。

《香港01》致電旅遊巴公司負責人了解事件。她指認識涉事司機多年，形容他「好好人」。惟由於在醫院了解事件中，故未能詳談。此外，她指旅遊巴上的小朋友，已經無事平安回家。

意外中一名女乘客手受傷，由救護車送院。(林振華攝)

現時70歲或以上的商用車司機，必須身體檢查才可續領駕駛執照，可選擇1年期牌照或3年期牌照。政府早前向立法會提交文件，建議收緊商用車輛駕駛執照申請人提交體格檢驗證明書的年齡要求，由70歲提早至65歲，並且實施「五年兩檢」，年齡70歲或以上則必須「每年一檢」。