跑馬地爆食水管　樂活道和樂景臺多幢大廈一度停水　今晨恢復供水

跑馬地發生爆水管事故。昨日（本周三/8月12日）早上11時57分，警方接報指，樂活道38號近大坑道對開地底一條食水管爆裂，直徑大約8吋，受影響範圍達到1.5米乘1.5米，警方通知水務署到場處理，工人到場一度關上水掣維修。



水務署Facebook專頁「滴惜仔」今晨（13日）6時許表示，經署方工程團隊的搶修，跑馬地樂活道的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於今日（13日）早上約6時恢復正常，署方感謝灣仔民政事務署、關愛隊及相關大廈管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。



工人通宵搶修。（陳永武攝）

早前根據水務署官方網站，昨晚10時緊急暫停食水供應，位置分別是樂活道4至38號和樂景臺2至43F號，「滴惜仔」同時表示，就昨日跑馬地樂活道的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米的食水供水管，用作供應食水予樂活道4至38號及樂景臺2至43F號的用戶。在關上水掣後，現場已停止湧水。署方已為受影響用戶提供臨時食水，包括水車及水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶及商戶送上樽裝水。

受事故影響，樂活道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士請留意現場交通指示。署方工程團隊正全力進行水管維修，爭取今日中午12時前完成有關的水管維修工程，並恢復食水供應。署方已就事件與灣仔區民政事務處、當區區議員及相關管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

工人通宵搶修。（陳永武攝）

水車位置：

比華利山平台A座

樂陶苑

樂活道38號柏樂苑

樂活道樂翠台平台



水務署提供水箱和水車。（陳永武攝）

水箱位置：

樂景臺14號

樂景臺2號

樂活道近燈柱14927

樂活道12號

樂景臺16號

樂活道4號



《香港01》昨晚到場了解，水務署仍然擺放水車和水箱，方便居民隨時取水，工程人員通宵在場搶修。

水務署提供水箱和水車。（陳永武攝）

區議員吳澤森昨日在Facebook表示，收到街坊通知後到場了解情況，為了盡量減低對附近居民日常用水的影響，吳向水務署反映街坊需要，水務署會暫時恢復食水供應至昨晚10時，其後暫停供水，以便進行進一步檢查及維修。停水安排或會因應現場檢查及工程進度調整，街坊可留意水務署的最新通告及消息。水務署亦提醒，供水恢復或暫停時間可能因不可預見情況而有所更改。

根據水務署官方網站，昨晚10時緊急暫停食水供應，位置分別是樂活道4至38號和樂景臺2至43F號，預計緊急維修水管工程今日（13日）早上6時完成。（陳永武攝）