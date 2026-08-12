暑熱警告│機管局：停機坪設3水車向員工供飲用水　續檢視防暑措施

上周五（8月7日）機場發生一宗機艙清潔工猝死事故。不幸離世的43歲男工為港機集團（HAECO）員工，港機較早時回覆《香港01》指，事發時機艙溫度維持在攝氏24度。由於有關事件正在調查中，現階段不作進一步評論。



《香港01》再就事件向機場管理局查詢。機管局回覆指，已聯絡相關公司，為死者家屬提供協助。



對於近日天氣酷熱，「工作暑熱指數」備受注目。機管局指，局方一直鼓勵及提醒各業界夥伴，按照勞工處的相關指引及「工作暑熱警告」要求，適時檢視工作安排、休息時間及風險評估，採取適當的防暑措施，減低戶外工作的僱員中暑風險。因應近期的熱浪，局方會密切留意「工作暑熱警告」系統的相關最新安排，與機場同業保持緊密溝通，並繼續檢視及優化各項防暑措施，確保各機場員工安全。

機管局指，非常重視機場員工的職業安全。局方採取一系列預防員工中暑的措施，包括於機場停機坪設置3輛流動水車，每天24小時在停機坪不同地點為員工供應飲用水。(資料圖片)

至於在酷熱天氣下的工作安排，機管局續指，非常重視機場員工的職業安全。局方採取一系列預防員工中暑的措施，包括於機場停機坪設置3輛流動水車，每天24小時在停機坪不同地點為員工供應飲用水；

此外，機場禁區內共有5個設有冷氣的員工休息室、亦將設於停機坪遮擋下49個員工休息區的所有座椅，更換為較不吸熱的物料，方便員工有需要時休息。

機管局表示，會定期舉辦不同類型的活動，宣傳及教育員工有關於酷熱天氣下工作需要的注意事項，包括在機場禁區內多個工作地點派發防曬用品及消暑物資，如凍飲及雪糕、舉辦預防中暑及職場防暑安全專題活動、安排職業安全健康局及勞工處專家向員工及業界夥伴講解高溫工作環境下的健康風險、防暑措施及相關安全資訊等。