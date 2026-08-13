跑馬地食水管爆裂　工人晚上關水掣通宵搶修　水務署提供水車水箱

跑馬地發生爆水管事故。昨日（本周三/8月12日）早上11時57分，警方接報指，樂活道38號近大坑道對開地底一條食水管爆裂，直徑大約8吋，受影響範圍達到1.5米乘1.5米，警方通知水務署到場處理，工人到場一度關上水掣維修。



工人通宵搶修。（陳永武攝）

根據水務署官方網站，昨晚10時緊急暫停食水供應，位置分別是樂活道4至38號和樂景臺2至43F號，預計緊急維修水管工程今日（13日）早上6時完成。

工人通宵搶修。（陳永武攝）

水車位置：

比華利山平台A座

樂陶苑

樂活道38號 柏樂苑

樂活道樂翠台 平台



水務署提供水箱和水車。（陳永武攝）

水箱位置：

樂景臺14號

樂景臺2號

樂活道近燈柱14927

樂活道12號

樂景臺16號

樂活道4號



《香港01》昨晚到場了解，水務署仍然擺放水車和水箱，方便居民隨時取水，工程人員通宵在場搶修。

水務署提供水箱和水車。（陳永武攝）

區議員吳澤森在Facebook表示，收到街坊通知後到場了解情況，為了盡量減低對附近居民日常用水的影響，吳向水務署反映街坊需要，水務署會暫時恢復食水供應至昨晚10時，其後暫停供水，以便進行進一步檢查及維修。停水安排或會因應現場檢查及工程進度調整，街坊可留意水務署的最新通告及消息。水務署亦提醒，供水恢復或暫停時間可能因不可預見情況而有所更改。

根據水務署官方網站，昨晚10時緊急暫停食水供應，位置分別是樂活道4至38號和樂景臺2至43F號，預計緊急維修水管工程今日（13日）早上6時完成。（陳永武攝）