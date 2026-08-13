猜猜我是誰｜涉扮親友索「保釋金」呃兩長者共$20萬　警拘收款男

警方昨日（12日）偵破兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕一名男子，案中總損失金額約20萬元。根據調查顯示，騙徒致電長者後，訛稱為其親友並聲稱因涉及刑事案件被捕，需要支付「保釋金」，隨後再冒充為親友的朋友，約見受害人進行現金交收。受害人成功聯絡上家人求證後，始發現受騙。



據了解，兩名長者被各騙約10萬元，有部分現金從家中取出，另外數萬元則從銀行提取。雖然銀行職員當時有作相關提醒，惟受害人年紀老邁，有可能沒有聽清楚職員指示及防騙訊息。

行動中，警方拘捕一名男子涉嫌兩宗電話騙案有關，損失金額約20萬元。（梁偉權攝）

觀塘警區刑事調查隊第六隊主管督察郭佳達表示，觀塘警區於8月初，接獲兩宗手法類似的「猜猜我是誰」電話騙案。騙徒隨機致電長者，訛稱為其親友，聲稱因涉嫌刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。

其後，騙徒再冒充為親友的朋友，聲稱代收保釋金，於觀塘工業區與受害人會面並交收。受害人隨後成功聯絡上其親友後，始知受騙，遂報警求助。郭續指，兩名受害人分別為74歲及88歲，損失總金額約20萬元。

觀塘警區刑事調查第六隊人員及觀塘情報組人員接報後，經過深入調查及情報分析，包括透過翻查「銳眼計劃」的閉路電視後，成功鎖定涉案疑犯。警方於昨日採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪成功拘捕該名56歲男子，他報稱為裝修工人。

經調查顯示，被捕人在案中負責收取騙款。他目前正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

觀塘警區刑事調查隊第六隊主管督察郭佳達交代案情。（梁偉權攝）

警方強調，觀塘警區對區內的各類詐騙行為，特別是針對長者的騙案，採取零容忍態度，並將全力保護市民的財產安全。警方會繼續善用科技、加強情報收集，並於罪案黑點加強巡邏，以預防及打擊犯罪。

警方呼籲長者，如果收到陌生人來電指親友遇到急事需要錢，應該先保持冷靜，然後向親友核實，或者與可信賴的人商量。如市民有任何懷疑，可以致電防騙易熱線18222查詢，如果遇到緊急情況，請直接打999求助。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬於極嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁 10 年。市民切勿因一時貪念以身試法。