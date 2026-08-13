兩內地漢泰國清邁抵港被捕　海關揭行李共藏24公斤大麻花值$500萬

海關昨日（12日）在機場偵破兩宗航空入境旅客販毒案，共檢獲約24公斤懷疑大麻花，市值共約500萬元，拘捕兩人。



首宗案件涉及一名45歲內地男旅客，第二宗案件則涉及一名52歲內地男旅客，兩人均於昨日從泰國清邁飛抵香港。海關人員清關時，分別在他們的寄艙行李箱內，發現約12公斤懷疑大麻花。兩人被捕，並已各被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。



圖為首宗案件的被捕男子。（海關圖片）

圖為首宗案件所檢獲的懷疑大麻花。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖示第二宗案件的被捕男子。（海關圖片）

圖為第二宗案件所檢獲的懷疑大麻花。（海關圖片）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。