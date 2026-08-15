北大嶼山公路貨車自炒掃欄　起火傳出爆炸聲　司機棄車蹤杳｜有片

東涌有車起火。今日凌晨3時17分，黃色暴雨警告信號仍然生效，一輛載有電子產品的16噸貨車沿北大嶼山公路往機場方向行駛，途經屋苑「映灣園」對開時，貨車懷疑失控「自炒」，撞向東涌東交匯處行橋下一帶左邊鐵欄，繼而衝前大約30米始停下，車頭繼而冒煙起火，一度傳出爆炸聲，司機及時下車離開現場，多人見狀報案。消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊射水，最終將火撲熄，警方和消防在場調查案件。



運輸署一度宣布，因車輛着火，北大嶼山公路（往機場方向）近東涌東交匯處的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，例如順朗路，市民請預留足夠交通時間。去到同日清晨6時許，運輸署更新指，部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。



現場火光熊熊，消防和警員到場。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

根據網上影片，途經駕駛人士拍到現場火光熊熊，當時沒有下雨，消防和警員到場。

就現場所見，貨車車頭和其他位置事後嚴重燒毀，其間現場突然下雨，車主和同事聞訊趕至了解情況，現場約8米長鐵欄遭掃毀，警方正疏導交通，指示司機駛離現場，繼續往機場方向行駛。

據了解，涉事司機事發後通知車主和同事遇上車禍一事，但沒有交代到離開原因。

貨車車頭和其他位置事後嚴重燒毀。（陳永武攝）

另外，貨車掃欄期間，有硬物懷疑飛出擊中尾隨載客的士，32歲李姓男司機和26歲黃姓男乘客均受輕傷，司機清醒由救護車交往北大嶼山醫院接受治理，乘客拒絕送院。

鐵欄遭掃毀。（陳永武攝）

此外，天文台官方網站顯示，截至今日凌晨3時45分的過去一小時，映灣園和東涌東交匯處一帶未有錄得雨量。

鐵欄遭掃毀。（陳永武攝）

車主和同事聞訊趕至了解情況，未知涉事司機離開原因。（陳永武攝）