將軍澳健明邨有供水閘掣滲漏　明域樓晚上一度停食水約3小時

將軍澳健明邨明域樓今晚（14日）一度停水。傍晚約6時，明域樓對開一條水管被發現有水滲漏到地底，房屋署人員接報後派人維修，至晚上約9時半恢復供水。惟有居民指供水速度仍然偏慢和「邋遢」，因此仍有居民到水車取水。



現場消息指，房屋署派員維修時，發現一個食水供水閘掣有滲漏，經搶修後已於晚上9時運更換閘掣，隨後恢復供水；事件並未波及同一屋邨其他座數。停水期間，水務署派出 一架水車及「供水特攻隊」到場供水；現場亦可見有關愛隊和區議員到場協助。



明域樓對出一條水管在晚上發現滲漏，經搶修後於約三小時後恢復供水。（梁偉權攝）

在恢復供水後，水務署水車仍未有離開，有少量居民繼續到樓下取水。居民表示雖然自己能趕及「水尾」煮晚飯，但現在仍需取水洗澡，又指供水仍然「好慢」和「好邋遢」。

健明邨有供水閘掣滲漏，明域樓一度停水約3小時，經搶修後恢復供水。（梁偉權攝）

水務署表示，今晚得悉將軍澳健明邨因內部食水管的水掣出現滲漏，影響健明邨明域樓的食水供應。房屋署已派員為屋邨內部供水系統進行緊急維修工程。

水務署亦已即時派出一架水車及供水特攻隊，為居民提供臨時食水及派發樽裝水，並配合房屋署、管理公司及關愛隊，為有需要的市民提供適切的支援，減少對受影響人士的不便。據水務署了解，房屋署的維修團隊已經完成維修，邨內的食水供應已於今日晚上約9時30分陸續恢復正常。

水務署水車到場供應食水。（梁偉權攝）