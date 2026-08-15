荃灣戲院爆谷機故障　職員街頭接收爆谷　惹預製疑雲

有巿民在社交平台圖文並茂，指目擊疑似戲院職員，在荃灣街頭接收5大袋已製成的爆谷，嘆說爆谷無從前美味之餘，也擔心食物衞生問題。發文隨即引來其他網民熱議，有人形容為「化學爆谷」、「唔怪得聞唔到爆谷香味」、「以後唔買」。《香港01》到涉事戲院了解，職員解釋因為爆谷機故障，而要由另一處送來。



有巿民在社交平台圖文並茂，指目擊疑似戲院職員，在荃灣街頭接收5大袋已製成的爆谷。（Facebook「食在荃灣」截圖）

發帖者留言：「終於知道點解啲戲院爆谷冇舊時咁好食，原來已經發展成預製。」又指平日戲院觀眾少，該些爆谷可能攞放數天才進食，衞生存疑。

圖中可見，5大袋爆谷放置在荃灣海壩街的地上或手推車上，每袋塞滿一袋透明膠袋，約1米高。一名穿着制服的女子與一名男子接洽，其後她在場看管，不確定是否等候其他人協助搬走。

發文隨即引來網民熱議，有人形容為「化學爆谷」、又指「唔怪得聞唔到爆谷香味」、「以後唔買」；亦有自稱是前戲院職員，指爆谷「一直都係預制」。不過，有關發文其後被刪除。

記者今日（15日）到涉事戲院了解，看見爆谷機貼上「勿動，不要開」的字條。有職員解釋稱，爆谷機昨晚（14日）故障，要即時由其他地方運來爆谷，惟詳情要向客戶服務部查詢。《香港01》正就事件向涉事院線查詢。