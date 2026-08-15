有片｜長洲泳客遇溺　救生員協力分半鐘救起　網民讚：似飛魚上身

長洲發生驚險遇溺意外。有一名男泳客在長洲東灣泳灘離岸約50米處溺水，多名救生員極速趕赴施援，在1分半內便協力將事主拖上救生大艇。有入住附近酒店的住客湊巧拍下救援一刻並發布至網上，不少人誇獎救生員的出色表現：「勁！游得好快！」、「好似飛魚上身」。港九拯溺員工會副主席胡啟榮看過影片後，亦認為片中救生員技術純熟。



一名酒店住客意外拍到長洲東灣泳灘的遇溺意外，多名救生員極速趕赴施援，順力救起男事主。（中港改車斗陰影片關注組）

據悉事發在周二（11日）下午。拍攝者於Facebook發帖指，事發時正於酒店露台拍攝美景，不料拍到救生員拯救遇溺者的一刻。影片可見，一名男泳客於離岸約50米處溺水，有赤膊泳客游近嘗試扶穩他。彼時，至少3名救生員從岸上魚貫跳水，疾馳約20秒趕抵事主所在位置；亦有兩名救生員分別划救生大艇及滑浪板馳援。事主由眾人協力拖上救生大艇，他乏力俯伏，事後由救生員帶回岸上。整個救援過程約在1分30秒內完成。

救人片段獲網民盛讚，不少人誇獎救生員：「勁！游得好快！」、「勁呀，第一個大約8秒到，第二個大約13秒到」、「好似飛魚上身」。

+ 1

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，他觀看相關影片後，認為救援過程非常迅速且專業，救生員速度很快、技術純熟。若泳灘有人遇溺，會視乎距離及遇溺者人數安排救生員，另需分配人手於岸上駐守及支援。一般情況下會出動最少4名救生員及各類救生器具，如救生獨木舟、救生滑浪板及救生大艇；救生員也會攜帶紅色的救生浮標。

救生大艇負責海面巡邏，亦可將溺水者救上大艇施以人工呼吸及心肺復甦法。他提及，大艇及其槳較重，很難扒動，但片中救生員「槳法」純熟，「好似絲滑咁划過去，其實要好純熟先做到。」他亦補充指，救生員會將救生浮標扣在遇溺者的腋下供其抱著，防止在拖回或救援過程中意外沉入水中。救生員隨後便可拖動浮標附連的長肩帶，將溺者帶回岸邊。