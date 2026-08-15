水警聯海關大澳反走私　檢$2060萬私煙扣兩貨車　數男登艇逃去

警方與海關昨日（13日）在大澳岸邊偵破一宗海路走私案，檢獲約457萬支懷疑私煙，市值高達2,060萬元，應課稅值約1,510萬元。數名涉案男子乘快艇往內地方向逃去；人員在現場扣查兩輛涉案貨車。案件已交海關跟進。



人員檢獲約457萬支懷疑私煙，市值高達2,060萬元，應課稅值約1,510萬元。（警方提供）

警方懷疑近日有人在大嶼山西面水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警西分區，聯同海關海域行動課人員昨日（13日）晚上在有關海域反走私。

人員在大澳附近岸邊發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物從快艇搬到岸上的兩架貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子立即登上快艇逃走，人員展開追截，惟兩艘涉案快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向逃去。

行動中共檢獲約457萬支懷疑私煙，估計總市值約2,060萬元，應課稅值約1,510萬元。人員亦扣查兩輛懷疑涉案貨車。上述案件將交由海關繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。