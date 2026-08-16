14歲仔涉虐貓｜診所：貓咪全身濕透無反應　男生「手震晒」兼受傷

一隻8個月大的灰白色起司貓（美國短毛貓），近日懷疑遭人虐打致死。長沙灣動物醫療中心於8月10日傍晚，接獲一名14歲中學男生求助，指其暫託的貓隻失去生命跡象。但獸醫檢查發現貓隻身多處受傷，有不尋常痕跡隨即報警。



警方經深入調查後，疑有人在家中掌摑及踢向貓隻，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名14歲少年。

《香港01》隨後再到診所了解，當時接見涉案男生的姑娘，向記者形容貓咪全身濕透的程度：「直情係喺個水度攞返上嚟咁。」她指，當男生並無預約，只見他將一個貓籠放下，指「貓貓不舒服」。但貓貓被送來時已無生命跡象，醫生當時檢查過已經無心跳。(王譯揚攝)

長沙灣動物醫療中心職員接受《香港01》訪問時指，上周一（10日）下午，一名操普通話的男學生，手持「飛機籠」進入診所要求獸醫對貓隻急救，惟獸醫檢查時，發現貓隻沒有呼吸和心跳，且口鼻出血、皮膚沾有泥沙，全身濕透及失禁。據稱，該名男生代一名女同學暫養貓咪約一個月，他隨即以視像通話聯絡上該名女同學，經獸醫與貓主商討後，該女生決定不為貓貓急救。

長沙灣動物醫療中心。（網頁圖片）

男生前後說出4個不同版本惹疑

獸醫及職員向男學生查詢事件後，有人先後說出至少4個不同版本，最初指貓貓打翻水桶受驚跳來跳去受傷；其後又指貓貓打翻水杯；之後又稱因事曾將貓貓困在廁內，用花灑向貓射水及曾用掃帚打牠；但最後又稱沒有將牠困入廁所。

由於前言不對後語，獸醫認為事件可能涉及虐畜，遂報警及通知愛護動物協會，並由愛協檢走貓屍。職員續稱，報警後該男生的父親趕抵了解，男生則由警員帶走。

貓貓被送到獸醫診所時，全身濕透已無反應。(讀者提供圖片)

貓咪全身濕透 姑娘：直情係喺個水度攞返上嚟咁

《香港01》隨後再到診所了解，當時接見涉案男生的姑娘，向記者形容貓咪全身濕透的程度：「直情係喺個水度攞返上嚟咁。」她指，當男生並無預約，只見他將一個貓籠放下，指「貓貓不舒服」。但貓貓被送來時已無生命跡象，醫生當時檢查過已經無心跳。

此外，該名男生帶貓到診所時，「手係震晒嘅」，與及手部受傷，姑娘立即為他包紮處理傷口。她引述男生指，貓貓並不屬於他，是代人照顧；男生一直用視像電話與一名年紀相若的女生聯絡，對方不停嚎哭。由於兩人均未成年，最終診所在徵得家長同意下，決定不向貓咪進行搶救。姑娘與獸醫商量後，最終報警及致電愛護動物協會求助。

警拘14歲少年 貓隻遺體交愛協跟進

警方於8月10日下午6時25分接獲涉事動物診所的獸醫報案，指一名14歲持香港身分證的男學生帶同一隻貓求診，惟人員發現貓有受傷，懷疑曾遭受不恰當對待，其後貓隻被證實死亡。警員到場調查後，發現男學生於同日較早前於家中掌摑及踢向貓隻，於是將他拘捕，涉嫌「殘酷對待動物」。警員隨後在其父親陪同下將該名14歲少年帶署，貓隻遺體則交由愛護動物協會作進一步跟進。