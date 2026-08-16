灣仔兩私家車相撞　女乘客一周後亡　肇事休班警隔近半年被控危駕

去年聖誕節晚上，灣仔發生車禍。兩輛私家車於摩理臣山道一處交界相撞，其中一輛車上的71歲女乘客事後報稱不適，自行求醫，惟延至元旦傍晚證實不治；另一車的一名涉案30歲男司機，事隔近半年後被控一項「危險駕駛」罪，案件押後至明日（8月17日）再訊。據了解，涉事被捕人為一名休班警，隸屬機場警區。



警方證實被捕人為一名休班警務人員。警方續指，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

去年聖誕節灣仔摩理臣山道發生車禍，一名71歲女乘客留醫不治，肇事休班警隔近半年後遭起訴。（資料圖片）

警方今日（16日）表示，於2025年12月25日晚上8時06分接獲報案，指一輛由74歲男子駕駛的私家車沿摩理臣山道東行方向行駛，當駛至摩理臣山道南行交界時，懷疑與另一輛由30歲男子駕駛的私家車相撞。警員接報到場，沒有人報稱受傷。

其後，該名74歲男子駕駛的私家車上，一名71歲女乘客報稱不適並自行求醫，其後再被送往東區醫院治理，於2026年1月1日下午5時35分被證實死亡。

案件由港島總區交通部特別調查隊跟進調查後，調查人員以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕另一輛車上涉案30歲男司機。該名被捕男子為一名休班警務人員。他現被控一項「危險駕駛」罪，案件已於6月22日在東區裁判法院提堂，並押後至明日（8月17日）再訊。