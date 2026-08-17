有片｜元朗YOHO大狗疑失控咬死細狗　警員合力捕獲大狗交予漁護署

元朗發生大狗咬死小狗事件。今日（17日）下午3時許，警方接獲一名姓李（50歲）女子報案，指於朗樂路1號元點近棒棒堂公園對開，其寵物狗遭另一隻大型犬隻猛烈攻擊。最終，遇襲狗隻當場倒地不治；涉事大型犬則被警方捕獲，交由漁護署職員檢走。警方現正調查事件。據了解，該隻啡色大狗約1.5米長，約1米高，無戴口罩，有頸帶、但沒狗繩牽引；細狗則為4歲比熊犬，約半米長及半米高。



據了解，事件中先後有兩隻狗被咬死，另一隻為貴婦狗。網上流傳其中一隻狗被咬死的片段，可見一隻未有繫上狗繩的啡色大型犬隻，不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗隻身上披血，身體放軟，奄奄一息。現場有多名途人駐足圍觀，有男子出手阻止但無果。另外一名戴白帽、穿紫色上衣的女子目擊事件後，她跪地用雙手掩面痛哭，另一名女子則在旁拍肩安慰。另一段影片可見，有約6至7名警員用屏風隔板圍封涉事啡色大型狗隻，以防牠逃離現場。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

消息指，女狗主在棒棒堂公園放狗期間，其飼養的白色比熊犬突然被該隻大狗咬頸，之後當場倒地不治。

帖主在threads發文形容事件「好痴線、好無良！」，她指涉事大狗突然咬住小狗死口不放，而小狗主人在身後目睹整個過程，當場崩潰大哭、全身發抖，場面令人心碎。帖主又怒斥，最過分、最無人性的是，大狗發狂時，其主人完全沒有嘗試前去阻止！事發之後，聽附近街坊說雖然已經報警，但現場完全沒人知道大狗主人是誰。

影片引起網民熱議，有人斥「無腦咪學人養大狗啦，害死人害死兩隻狗呀！」、「大狗無辜，要捉就捉個仆X主人，要重罰唔好放過佢，今日係細狗，第二日就係細路！」另外有人就指「其實係應該修例，大狗唔上繩出左意外嘅話，主人要有刑事。」

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

根據網上資料顯示，元朗YOHO為寵物友善商場，並設有寵物公園，可讓飼主帶寵物到訪。店內亦有部份餐廳為寵物友善餐廳。