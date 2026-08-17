元朗狗咬狗｜60公斤大狗20分鐘咬死兩小狗　冇繩冇口罩未尋獲主人

元朗YOHO今午（17日）大狗咬死小狗恐怖事件，更多細節曝光。涉事大型犬隻懷疑在20分鐘之內，接連咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理，當時只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩。



據警方初步調查，今午3時06分，先接獲一名男狗主報案，指其一隻達17歲、重約5公斤的啡色迷你貴婦狗，在元點（YOHO MIX）對開一的士站附近，被一隻大型犬咬傷。狗主立即帶愛犬到附近獸醫求救，但已返魂無術。



及至下午3時24分，警方再接獲另一名主人稱，在YOHO棒棒糖公園放狗期間，其4歲、重約5公斤的白色比熊犬，突然被一隻大型犬隻衝出咬住。有途人嘗試制止該隻大型狗隻襲擊，但未能成功，比熊犬最終倒地，當場死亡。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

據了解，警方接報到現場調查，翻看閉路電視，發現襲擊其他犬隻的大型狗，並沒有人牽引、亦無戴口罩；其後聯絡漁農處到場處理，由漁護署派員到場將該隻大型犬隻帶往新界北動物管理中心。

消息稱，由於該隻大型犬的情緒處於危險狀態，所以未能即是素描晶片以尋找狗主。案件列作「狗隻咬噬」。

早前部份網上片段可見，朗樂路1號元點（YOHO MIX）對開一的士站附近，一隻白色小狗，遭一隻懷疑未有繫上狗繩的啡色大型犬隻不斷狂咬頸部，身體放軟披血，奄奄一息。現場有多名途人駐足圍觀，有男子出手阻止，惜無功而還、制止無果。片中亦可見，一名男子跪地以雙手掩面痛哭，需旁人拍肩安慰。另一段影片可見，有約6至7名警員用屏風隔板圍封涉事啡色大型狗隻，以防牠逃離現場。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

根據網上資料顯示，元朗YOHO為寵物友善商場，並設有寵物公園，可讓飼主帶寵物到訪。店內亦有部份餐廳為寵物友善餐廳。