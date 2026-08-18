警聯入境處荃灣搗賣淫埸所掃流鶯　放蛇閉路電視等蒐證拘58人

警方荃灣警區聯同入境處人員，於上月底至昨日（17日）在區內進行大型聯合掃黃行動，掃蕩區內多處賣淫場所、無牌按摩院、販賣色情光碟等淫褻物品的商店、以及流鶯。行動中共拘3男55女。



荃灣警區行動主任總督察陳學俊表示，是次聯合行為命名為「火狼行動」，由荃灣警區主導以及策劃，聯同入境事務處，密集式打擊荃灣區內非法色情活動，針對區內多處賣淫場所、無牌按摩院、販賣淫褻物品的商店突擊執法。

荃灣警區行動主任總督察陳學俊（左）與荃灣警區特別職務隊第二隊主管督察江曉嵐，在記者會上總結掃黃行動。（陳浩然攝）

行動中，警方派出荃灣警區特別職務隊、特遣隊、雜項調查隊，以及新界南機動部隊，除透過各單位持續於區內流鶯黑點高調巡邏外，警方亦派員喬裝顧客，並使用警方閉路電視配合蒐證。

行動中，執法人員共拘捕58人，包括3男55女 ，年齡介乎28至66歲。當中42名女子持雙程證由內地到港賣淫。被捕人涉案罪名包括「經營賣淫埸所」、「管理賣淫埸所」、「協助管理賣淫埸所」、「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「為不道德目的而唆使他人」、「管有淫褻物品以供發布」、「發布淫褻物品」及「違反逗留條件」。

行動中起獲大批證物。（陳浩然攝）

是次行動被捕人當中，有1男2女涉嫌為賣淫埸所經營者及管理人。另外，執行「火狼行動」期間，執法人員亦根據情報鎖定一名本地男子，他涉嫌同時透過成為區內至少3處賣淫埸所的商業登記人，實際上主使及操控多名本地及內地女子，於場所內提供非法性服務。該名男子已被警方以涉嫌「經營賣淫場所」拘捕，現正保釋候查。

於執法行動中，人員檢取大批與非法賣淫相關証物，包括按摩床、床單、避孕套、潤滑劑、按摩油、毛巾、濕紙巾，及相信為犯罪得益現金。此外，警方於區內一間商店檢獲近4,500隻色情光碟，約值港幣9萬元。

行動中起獲大批證物。（陳浩然攝）

荃灣警區特別職務隊第二隊主管督察江曉嵐指出，根據法例，如果有人於公眾地方拉客以進行性交易，有機會干犯香港法律第200章《刑事罪行條例》第147條「為不道德目的而唆使他人罪」，最高可處罰款1萬元及監禁6個月；而持旅遊證件人士於香港從事性服務，不論有否在公眾地方拉客，都已經干犯「違反逗留條件罪」，最高可處罰款5萬元及監禁兩年。

此外，任何人於無牌按摩院安排或提供非法按摩，都有機會觸犯香港法例第266章《按摩院條例》第4條「管理無牌按摩院」罪，最高刑罰可處罰5萬元及監禁6個月。而任何人於賣淫場所安排或提供性服務，都有機會觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第139條管理賣淫場所罪，最高可判處監禁10年。