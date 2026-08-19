少年警訊夏令營開展　鄧炳強鼓勵學員勇敢追夢　為國家及香港貢獻

一年一度的「少年警訊夏令營 2026」昨日 (18日) 於八鄉少訊中心開展，保安局局長暨少年警訊總名譽會長鄧炳強是1974年加入少訊的首批學員，他主持開展禮時致辭，指今年適逢「十五五」規劃開局之年，國家發展為青年創造廣闊機遇。他並以首位港產航天員黎家盈博士為例，鼓勵學員勇敢追夢，善用國家提供的舞台盡展所長，日後無論身在哪個崗位，均可為香港及國家作出貢獻。



政務司副司長卓永興、警務處處長暨少年警訊副總名譽會長周一鳴及警務處助理處長 (公共關係) 暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳思達亦有主持開展禮。

鄧炳強另表示，少年警訊作為本港其中一個最優秀的青少年組織，逾半個世紀以來持續培育具備社會責任感及正確價值觀的青年領袖。作為1974年加入少訊的首批學員，他亦鼓勵一眾參加者把握今次學習機會，於營中掌握少訊的三個關鍵角色，包括「防騙達人」、「禁毒大使」以及「國安先鋒」。

「少年警訊夏令營」為期四日三夜，今年以「探索新篇章」為主題，透過多元化的活動和訓練，讓學員突破自我和成長，同時向青少年宣揚禁毒和滅罪信息，推行正向教育，提升他們的團隊精神和領導才能。今年逾 200 名會員參加夏令營，活動包括融合警務知識及調查元素的競技比賽和歷奇鍛鍊。