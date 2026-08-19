曼谷經馬尼拉抵港行李共藏$630萬大麻花　兩內地婦機場遭海關拘捕

海關人員昨日（18日）在香港國際機場偵破一宗涉及行李藏毒的販毒案件。兩名分別49歲及51歲的內地女旅客，於昨日從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港。海關人員清關時，在她們的寄艙行李箱內發現約27公斤懷疑大麻花，市值約630萬元。



兩名內地女子隨即被捕。她們已被共同控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。



海關於機場拘捕兩名分別49歲及51歲的內地女旅客。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。