旺角海賊王遊戲卡店突倒閉疑走數　44人損失$147萬　3人被捕

警方表示，自本月15日起接獲多人報案，指受害人透過實體或網上途徑向旺角彌敦道608號一間遊戲卡店鋪訂購貨物及付款後，店舖突告倒閉，其相關的社交媒體帳號亦告關閉，受害人無法聯絡負責人。損失金額由約900到4.2萬元不等，總損失金額共約147萬元。



警員經深入調查後，本月18日拘捕一名姓林本地男子、一名姓鄭本地男子及一名外籍女子，年齡介乎42歲至50歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警員於姓林被捕男子的住所內檢獲一些遊戲卡片，相信與案件有關。所有被捕人現正被扣留調查。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。



警方拘捕涉案人士。（警方提供）

據了解，該店主要售賣日本漫畫海賊王（One Piece）遊戲卡，其Facebook專頁仍標榜海賊王（One Piece）遊戲卡「$13,000一箱」、「一箱12盒」，專頁同時仍然保留多張卡牌照片，但實體店如今人去樓空，目前警方接觸到44名受害人，該名被捕外籍女子來自菲律賓，持有本港身份證。

該店專頁仍然保留多張卡牌照片，但實體店如今人去樓空。（Facebook圖片）

多名網民在Threads和Facebook指控該店「畀返啲血汗錢我啊」、「關閉IG、清空Followers、Delete Threads，疑似開始走數」、「尋寶完了」、「又係騙子」。

警方呼籲曾光顧該店鋪，或懷疑被欺騙的巿民透過警方電子報案中心或親身到任何警署報案。

該店主要售賣日本漫畫海賊王（One Piece）遊戲卡，其Facebook專頁仍標榜海賊王（One Piece）遊戲卡「$13,000一箱」、「一箱12盒」。（Facebook圖片）

該店主要售賣日本漫畫海賊王（One Piece）遊戲卡。（Facebook圖片）