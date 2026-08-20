跨部門西九龍打擊非法勞工　16男女被捕

警方表示，西九龍機動部隊聯同相關部門人員，昨日（19日）在西九龍各區進行代號「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區内多個地點，包括餐廳、按摩店及排檔，總共拘捕16人。



行動中，警方共拘捕9名非華裔男子、4名外籍女子、兩名本地男子及一名外籍男子 ，年齡介乎24歲至63歲。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「非法入境」、「逾期居留」及「僱用不可合法受僱的人」，其中一名男子為被通緝人士，所有被捕人現正被扣留調査。

據了解，涉案非華裔及外籍男子分別來自巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、印度，持有「行街紙」或護照，其中各有一人分別沒有證件和持有孟加拉身份證，至於4名外籍女子分別來自泰國和菲律賓，其中3人持護照，餘下一人沒有證件。

執法人員拘捕涉案人士。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高可被判罰款520萬元及監禁10年。