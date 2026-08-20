警無人機執法　呈祥道截違例七人車　48歲司機涉管有危險藥物被捕

警方新界南特遣隊今日在青葵公路一帶用無人機執法打擊交通違例。其間截查一輛切雙白線的七人車，結果揭發48歲男司機涉嫌「管有危險藥物」及「管有第一部毒品」，被警員拘捕帶署。



男司機在警車上接受調查。（翁鈺輝攝）

今日（20日）早上8時43分，警方在清麗苑附近停車場外，截停一輛往沙田方向的七人車。警員甫打開車窗，已經嗅到一股大麻煙草味，懷疑車上藏有毒品，正安排司機進行測試，並召緝毒犬到場搜索。據了解，警方在車上撿獲「偉哥」及大麻。

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新界南總區交通部特遣隊人員今日上午在區內展開代號「航塔」的交通執法行動。行動中，人員於青葵公路一帶運用無人機進行高空觀察及搜證，並配合隱形戰車於地面執法，打擊違例切線、違法路肩駕駛、不專注駕駛、非法改裝車輛，以及酒後駕駛和毒後駕駛等交通違例行為。

人員截查一輛沿呈祥道往九龍方向的輕型貨車，並在車内檢獲兩包共重約14克的懷疑大麻及少量懷疑「偉哥」，毒品市值仍在點算中。人員遂以「管有危險藥物」及「管有第一部毒品」拘捕一名48歲姓梁本地男司機。該名被捕人現正被扣留調查。

另外，人員向6名司機發出交通違例告票及兩名司機發出口頭警告，並向兩輛懷疑經非法改裝私家車發出車輛欠妥報告。

警方會審視各區路段的交通情況，並按實際需要，考慮在快速公路上運用無人機進行高空巡邏及錄影執法，以提升執法效率。

緝毒犬在場搜證。（朱子熙攝）

涉事私家車懷疑藏有大麻。（翁鈺輝攝）