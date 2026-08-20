兩男賣戶口洗黑錢3500萬被海關拘捕 一人到深圳短住營造創業形象
海關拘捕兩名33歲本地男子，涉嫌出售名下銀行戶口清洗$3,500萬元犯罪得益。其中一名被捕人任職電訊維修員，被安排入住深圳的酒店短住，營造創業形象及留下生活軌跡，再由犯罪集團人員上門操控其網上銀行戶口洗黑錢。
海關財富調查科調查主任蔣俊傑調查科稱，海關跟進一宗2025年的毒品案件時，展開財富調查及資金流分析，發現一名報稱任職電訊維修員的男子，透過即時通訊軟件將自己的個人戶口賣予不法份子換取報酬。
回深圳短住及消費 營造在內地創業形象
賣戶口之前，他每月僅得數百至數千元出入賬；但賣戶口後，短短一個月內，突然有超過170萬元來自第三方的不明來歷款項存入；這些資金在戶口逗留最多兩日便會被轉走。賣出戶口期間，該男子應集團要求到深圳短期居住及消費，營造在內地創業形象及留下生活軌跡。他每日有幾百元生活費，集團人員會派人到酒店房間操控其手機，登入其網上銀行戶口進行頻繁的交易。
收到170萬資金 隨即轉帳至第二被捕人戶口
這名電訊維修員（即第一被捕人），將收到的170萬資金，幾乎全部轉到第二被捕人的個人戶口。而第二被捕人報稱為物流助理，其個人銀行戶口由2024年1月至2025年8月有多達$3350萬來歷不明的款項存入，而這些款項會於短時間內全數轉到第三方戶口。平均每次的出賬金額，比每次的入賬金額高出一倍。舉例，入帳時$7,800，出賬時$16,000，多出一倍，這正是洗黑錢時整合資金的過程。
戶口交易次數逾5,800次 涉逾1,000名對手 平均每月292次
其戶口交易次數超過5,800次，涉及超過1,000名對手，換言之他平均每個月進行292次交易，遠超一般個人銀行的使用範圍，加上接收資金的數目極之龐大， 與其財務背景不相稱，因此海關懷疑這兩名男子的銀行個人戶口，被用作傀儡戶口處理犯罪得益。
犯罪集團首先利用案中第一被捕人的銀行戶口，收集來源分散的犯罪得益；再轉用第二被捕人的戶口，將資金集腋成裘再轉走，企圖透過分層交易隱藏資料來源，是典型洗黑錢手法。
海關昨日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕二人，現正循其背景、資金來源、資金流向及涉案洗錢集團等多方向繼續調查，不排除再有人被捕。據了解，二人並不認識。
海關強調洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬及入獄14年。相關的犯罪得益，會被沒收。海關呼籲巿民勿將銀行戶口借或賣出，又或是以自己戶口協助他人處理來歷不明的款項，無論是否涉及金錢報酬，亦有機會觸犯洗黑錢罪。
巿民如有關於懷疑洗黑錢的資料，可致電海關24小時熱線1828080，或使用舉報電郵crimereport@customs.gov.hk。