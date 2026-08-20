兩男賣戶口洗黑錢3500萬被海關拘捕　一人到深圳短住營造創業形象

海關拘捕兩名33歲本地男子，涉嫌出售名下銀行戶口清洗$3,500萬元犯罪得益。其中一名被捕人任職電訊維修員，被安排入住深圳的酒店短住，營造創業形象及留下生活軌跡，再由犯罪集團人員上門操控其網上銀行戶口洗黑錢。



兩名男子出售銀行戶口供犯罪份子洗黑錢。（黃偉民攝）

海關財富調查科調查主任蔣俊傑調查科稱，海關跟進一宗2025年的毒品案件時，展開財富調查及資金流分析，發現一名報稱任職電訊維修員的男子，透過即時通訊軟件將自己的個人戶口賣予不法份子換取報酬。

回深圳短住及消費 營造在內地創業形象

賣戶口之前，他每月僅得數百至數千元出入賬；但賣戶口後，短短一個月內，突然有超過170萬元來自第三方的不明來歷款項存入；這些資金在戶口逗留最多兩日便會被轉走。賣出戶口期間，該男子應集團要求到深圳短期居住及消費，營造在內地創業形象及留下生活軌跡。他每日有幾百元生活費，集團人員會派人到酒店房間操控其手機，登入其網上銀行戶口進行頻繁的交易。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑簡報一宗利用傀儡戶口清洗犯罪得益的案件。（黃偉民攝）

收到170萬資金 隨即轉帳至第二被捕人戶口

這名電訊維修員（即第一被捕人），將收到的170萬資金，幾乎全部轉到第二被捕人的個人戶口。而第二被捕人報稱為物流助理，其個人銀行戶口由2024年1月至2025年8月有多達$3350萬來歷不明的款項存入，而這些款項會於短時間內全數轉到第三方戶口。平均每次的出賬金額，比每次的入賬金額高出一倍。舉例，入帳時$7,800，出賬時$16,000，多出一倍，這正是洗黑錢時整合資金的過程。

戶口交易次數逾5,800次 涉逾1,000名對手 平均每月292次

其戶口交易次數超過5,800次，涉及超過1,000名對手，換言之他平均每個月進行292次交易，遠超一般個人銀行的使用範圍，加上接收資金的數目極之龐大， 與其財務背景不相稱，因此海關懷疑這兩名男子的銀行個人戶口，被用作傀儡戶口處理犯罪得益。

犯罪集團首先利用案中第一被捕人的銀行戶口，收集來源分散的犯罪得益；再轉用第二被捕人的戶口，將資金集腋成裘再轉走，企圖透過分層交易隱藏資料來源，是典型洗黑錢手法。

海關昨日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕二人，現正循其背景、資金來源、資金流向及涉案洗錢集團等多方向繼續調查，不排除再有人被捕。據了解，二人並不認識。

海關強調洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬及入獄14年。相關的犯罪得益，會被沒收。海關呼籲巿民勿將銀行戶口借或賣出，又或是以自己戶口協助他人處理來歷不明的款項，無論是否涉及金錢報酬，亦有機會觸犯洗黑錢罪。

巿民如有關於懷疑洗黑錢的資料，可致電海關24小時熱線1828080，或使用舉報電郵crimereport@customs.gov.hk。