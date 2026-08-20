海關粉嶺坪輋破私煙倉庫拘兩男　檢68萬支私煙市值$310萬

海關昨晚（19日）在粉嶺坪輋搗破私煙儲存倉庫，在一個鐵皮場及一部貨車內，共檢獲約68萬支未完稅香煙，市值約310萬元，應課稅值約220萬元，並當場拘捕兩名涉案男子，檢獲涉案貨車。



海關將會繼續追查私煙來源，不排除有更多人被捕。（海關提供）

昨晚11時許，海關人員於坪輋路進行反私煙巡邏期間，於附近一個鐵皮場內，截查兩名正在搬運貨物的可疑男子，在該鐵皮場內搜獲共約40萬支未完稅香煙，其後再於停泊在鐵皮場外的一部貨車上，搜獲共約28萬支未完稅香煙。海關人員立即拘捕該兩名分別56歲、報稱貨車司機的本地男子及44歲、報稱無業的內地男子。

初步調查所得，該名男貨車司機運送私煙到涉案鐵皮場予另一名相信為鐵皮場負責人的內地男子。為減低被執法人員緝獲的風險，私煙集團故意選擇在深夜時份，於較偏遠地區處理私煙。海關將會繼續追查私煙來源，不排除有更多人被捕。

海關檢獲一部涉案貨車。（海關提供）

海關會繼續根據風險管理和情報分析，從源頭堵截，並會透過針對儲存和分銷多管齊下策略，致力打擊私煙活動。海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑私煙活動。