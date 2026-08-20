41歲男子涉開戶助犯罪集團洗黑錢$680萬　法庭加刑判監42.5個月

一名現年41歲男子，因涉嫌開設傀儡戶口，於2022年2個月內協助犯罪集團清洗680萬犯罪得益被捕。今日（20日）在荃灣法院（暫代區域法院）判刑，他被裁定兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）罪名成立，被判囚42.5個月。



一名男子涉嫌開設多個傀儡戶口協助犯罪集團清洗約680萬黑錢，被法庭加刑被囚42.5個月（資料圖片）

警方指，於2022年7月，經情報分析及深入調查後，鎖定一個本地洗黑錢集團。該集團於2022年期間利用30多個傀儡戶口，收取來自56宗不同詐騙案件的騙款，包括投資騙案、網上情緣騙案和刷單回佣騙案，共涉及3,100萬元。

集團同時透過社交媒體以「搵快錢」的方式招攬傀儡戶口持有人，並提供酒店住宿安排。他們入住酒店期間，集團成員會要求傀儡戶口持有人提供網上理財資料及密碼，其後主腦便透過網上銀行操縱傀儡戶口洗黑錢。

商業罪案調查科人員經深入調查後，於同年7月21及22日展開代號「堅陣」行動，並拘捕21名男女，包括上述被告。調查顯示，被捕男子於本地銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益；他涉嫌於2022年4月至6月期間，共清洗約680萬元的懷疑犯罪得益。

該名被捕人其後被控以兩項「洗黑錢」罪，他於8月6日在荃灣法院承認有關控罪，並被裁定全部罪名成立。控方就判刑申請加重刑罰，法庭審視案情後接納控方申請，將刑期加重兩成半，最終於今日判處其入獄42.5個月。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢或接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以「欺騙手段取得財產罪」，最高可判監10年。此外，租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。