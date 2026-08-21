元朗狗咬狗、打鼓嶺狗咬人慘劇　動物管制存漏洞　是誰在縱犬行兇

短短四日，兩宗涉及大型犬隻的血案震撼全港。元朗西班牙馬士提夫獒犬「拉里」無牽繩咬死兩隻小狗；緊接在打鼓嶺坪洋村，混種格鬥犬「太陽」狂噬寵物酒店負責人致死。



1人死、2犬亡，社會極大憤怒與痛心。各界連日點出本港現行動物管理與相關法例存有多個漏洞，從犬隻晶片申報及品種核實機制的缺失，非法入口及繁殖檢控率低及刑罰過輕，法例對違規放養及犬隻傷人懲罰低，再到狗主漠視安全的縱容放任。若不深入檢討及作出改正，香港要真正走向「人寵共融」，將面臨持續挑戰。



涉咬死人的混種狗「太陽」有比特犬外貌，曾有義工發帖希望有心人士領養。（Facebook圖片）

晶片登記現漏洞 混種格鬥犬當唐狗

打鼓嶺案中，「太陽」在咬死人後，被漁護署帶走及隔離觀察，經漁護署獸醫初步評估，牠有格鬥犬混血血統，具一定攻擊性。然而，其晶片上的官方登記紀錄卻赫然顯示為「唐狗」（Mongrel）；而Mongrel一字也能代表混種狗隻。

香港現行植入晶片與發牌程序，依賴狗主自行申報，或者一般診所獸醫或漁護署獸醫的肉眼目測，並無強制性的血統核驗或基因鑑定機制。除非獸醫對品種有所懷疑，方會才進一步檢驗。然而，本港早年已禁制格鬥犬的進口及繁殖，市面流通量近乎零，有訓犬師指從未見過成功發牌個案。若經驗不足者誤判混種格鬥犬的品種，將其當普通混種狗時，有機會登記作Mongrel，即唐狗或混種狗。

根據香港法例第421G章《危險狗隻條例》，比特鬥牛㹴屬受嚴格管制的格鬥犬隻，公眾場所必須配戴口罩及以短繩控制，須絕育，且嚴禁本地繁殖與入口；相反，普通唐狗僅受一般大型犬隻的規例管制。

當具撕咬致命能力的格鬥犬「合法」掛上唐狗身分證，不僅讓社區陷入安全風險，也讓危險狗隻規例形同虛設。

元朗咬死兩犬的拉里約5歲大，是一頭混種西班牙馬士提夫獒犬。（毛守救援提供圖片）

禁令實施26年格鬥犬未絕跡 地下鬥狗助長走私產業鏈

早在2000年香港立法管制危險狗隻時，當局曾樂觀預估，在禁止入口與強制絕育下，格鬥犬會在8年內於本港自然淘汰絕跡。

26 年過去，格鬥犬並未消逝。漁護署最新數據顯示，全港目前仍有29隻持有效狗牌的格鬥犬隻。而「太陽」年僅16個月，顯然不在這29隻持牌犬隻之列，那麼牠是從何而來？業界人士分析，本港地下鬥狗活動對高攻擊性犬種仍有需求，部分不法分子透過內地走私偷運幼犬入境，或進行無牌黑市繁殖，形成「一條龍」式的地下產業鏈。這類犬隻從小缺乏妥善的社會化訓練，一旦流入社區，無異於隨時爆破的定時炸彈。

地下繁殖與走私猖獗的根本原因，或在於阻嚇力不足。漁護署2025年共接獲377宗涉及非法售賣及繁殖的投訴，僅65宗成功檢控。而非法售賣及繁殖最高判罰款10萬港元，無牌進口最多僅判罰5萬元及監禁一年。相比非法買賣的暴利，微薄的罰款只是違法者的「營運成本」。

海外疏忽放養入重罪 本港刑責停留在小額罰款

此外，現行《狂犬病條例》及《危險狗隻規例》的刑責過輕。狗隻咬傷人最高僅罰款 1 萬元；若狗隻將人咬死，有大律師指出，刑事法例中沒有直接對應罪名，直言是荒天下之大謬。大型犬無繩放養則最高罰款2.5萬元及監禁3個月。

英國早在2014年修訂《危險犬類法案》，若狗主疏於管教致狗隻咬死人，狗主的最高刑期從原本的2年大幅提高至14年；若咬傷人，最高刑期2年提高至5年。在澳洲新南威爾斯州，犬隻襲擊他人，狗主最高可被判罰2.2萬美元及監禁2年；若屬受管制或危險犬隻傷人，最高更會判罰7.7萬美元、監禁5年，並永久禁止在公眾場所飼養或管理犬隻。

在海外法例將狗主管養疏忽推至重罪級別的同時，香港仍停留於小額罰款階段，難以促使缺乏公民意識的飼主主動落實安全防護措施，特別是在推動「人寵共融」下，近日放寬狗隻入食肆，人狗接觸機會增，過往的指引或法規可能已不合時宜，法律界連日來已呼籲政府檢視修訂，加強罰則。

拉里被多次棄養。（毛守救援提供圖片）

狗主責不可卸 應妥善管控狗隻

然而，法例修訂固然能起到事後懲處作用，但要真正落實「人寵共融」，關鍵仍在於「狗主責任」。有政界人士提出，社會慣性將矛頭指向政府政策不力，但這種單向指責並不公平。「人寵共融」政策能否真正落實，關鍵永遠在於「軟件」，也就是寵物主人的責任感和承擔。緊牽狗繩、適時配戴口罩、妥善加固固居所防逃設施、落實絕育、正確申報狗隻品種、向幼犬作充足的社會化訓練，是主人必須承擔的責任。正如漁護署的呼籲，飼養大型狗隻是一份重大責任，必須時刻妥善管控，保障公眾安全及動物福利。