元朗狗咬狗｜大狗拉里咬斃兩犬　恐遭人道處理　一文看清來龍去脈

8月17日，一隻未繫狗繩、體重逾50公斤的混種西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在元朗接連攻擊並咬死一隻比熊犬「薇薇」及一隻貴婦狗，即使有人嘗試拉扯頸圈或淋水，亦無法阻止慘劇發生。漁農自然護理署介入調查，其52歲狗主已簽署放棄犬隻同意書，並面臨刑事訴訟，被控兩項「容許大型狗隻在公眾地方」罪名，最高刑罰為監禁3個月；拉里則被帶往動物管理中心進行隔離觀察，署方會作性情評估，以決定合適的處理方式，不排除人道處理。



（香港01 AI製圖）

7月10日：拉里偷走 咬傷哥基犬

現年5歲的「拉里」身世坎坷，短短5年間已歷經四任主人。最初由一名富商購入一對犬隻，但因兩犬經常相鬥，富商遂將性格較為溫順的「拉里」轉售予第二任主人，其後牠再遭多次轉手與棄養，最終由現任主人伍瑞庭收養。

伍先生居於元朗區寮屋，該處雖設有圍欄，但「拉里」過往已有掘地洞潛逃的前科。早在今年7月10日，「拉里」便曾偷跑外出並咬傷一隻哥基犬，當時漁護署已留有相關紀錄。事後狗主雖以磚頭填補缺口，惟至本周一（8月17日），伍先生外出上班期間，「拉里」疑再度掘洞或弄穿鐵絲網偷跑，最終釀成咬斃兩犬的悲劇。

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8月17日：拉里再偷走 咬死兩犬

事發當日，「拉里」只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩，在元點（YOHO MIX）對開一的士站附近咬死一隻貴婦犬。約20分鐘後，再於YOHO棒棒糖公園咬死4歲比熊犬。漁護署將「拉里」帶往動物管理中心進行隔離觀察，並於本周二（8月18日）聯絡伍先生前往元朗警署錄取口供及執行拘捕程序，期間伍先生簽署了放棄犬隻同意書。

8月18日：狗主被捕 簽署棄養書

動保組織「毛守救援」創辦人陸家捷引述伍先生的說法指出，當時漁護署人員強調「拉里」涉及嚴重事故且有走失前科，屬疏忽照顧個案，加上社會迴響大，表明「唔會俾返你」，建議由署方接手處置。

伍先生當時理解為「既然自己控制唔到」，便同意將犬隻交予政府，遂簽署放棄書；事後方得知此舉意味著漁護署有權將「拉里」人道處理。伍先生深感後悔並希望撤回決定，盼能將「拉里」轉交動物救援組織進行行為訓練與照顧。據悉，陸、伍正人隨後多次嘗試聯繫漁護署，惟均未能成功。

拉里與家中細狗相處良好。（毛守救援提供圖片）

8月19日：漁護署確認狗主已簽同意書 並檢控狗主

漁護署助理署長葉彥於本周三（8月19日）出席電台節目時表示，若狗主選擇放棄飼養並將犬隻交予政府，當局會考慮進行人道處理，但署方仍會作通盤考量，不排除經獸醫評估後認為適宜由他人領養；反之，若狗主爭取領回，署方不排除向法庭申請將該犬隻列為「已知危險狗隻」，要求日後外出時須接受更嚴格的管束措施，例如必須配戴口罩。

同日晚上，漁護署發出書面回覆，確認狗主已簽署同意書將管養權交予署方，當局將為「拉里」進行性情評估，以決定最合適的後續處理方案。

另外，署方根據《危險狗隻規例》（第167D章），控告狗主伍瑞庭沒有妥善管控大型狗隻，並正跟進根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章）加控其他控罪。署方指，伍涉嫌在今年7月和8月期間，至少兩次未有按照法例要求在公眾地方穩妥地牽引其狗隻，而該狗隻分別襲擊3隻狗隻，導致2死1傷。

被告伍瑞庭。(葉志明攝)

8月20日：狗主出庭 未回應是否取消棄養

本周四（8月20日），案件在屯門裁判法院提堂。狗主伍瑞庭被控告兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，今早（20日）在屯門裁判法院提堂，被告准以3,000元現金保釋，案件押後至10月29日再訊。其他保釋條件包括不得離開香港、不得接觸控方證人及須在報稱地址居住。相關控罪最高刑罰入獄3個月。

狗主身穿綠色衫、白色短褲、戴黑色鴨舌帽及黑色口罩。他離開法庭時，大批傳媒上前追訪，詢問他是否取消棄養「拉里」等多條問題，惟狗主全程一言不發，默默離開。