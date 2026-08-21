打鼓嶺狗咬死人｜死者滿愛心助養殘疾老狗　最後帖文與愛犬過七夕

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生狗殺人事件，一名「狗酒店」及犬隻訓練中心的女負責人，懷疑被一隻混種唐狗襲擊致死。《香港01》翻查其社交媒體發現，33歲的黃姓女死者生前愛心滿滿，不僅創辦多元寵物事業，更積極助養殘疾老狗、推廣寵物急救知識；而她生前最後一篇帖文是本周三（19日），內容是與愛犬共度七夕。



死者最後一篇帖文是本周三（19日），分享與拉布拉多愛犬共度七夕。（Threads 截圖）

意外發生後，不少網民紛紛前往其社交媒體留言哀悼，痛心表示「太不幸！」、「RIP」。根據其 Instagram 帳號，黃女自稱「朱奶媽」，養有一隻2歲多的拉布拉多犬「朱奶」，過去經常分享與愛犬相處的溫馨點滴。她生前最後一篇帖文是本周三（19日），拍攝她撫摸愛犬共度七夕的影片，文中還幽默寫道：「媽媽的七夕小情人，情人節是食得的嗎？」

「每個毛孩，都值得更好的對待」是她在 Instagram 自我介紹。她曾拍片透露自己參與了貓狗助養計劃，助養了5隻老弱殘疾的狗狗。她在影片中呼籲大眾踴躍捐款：「因為呢啲狗狗真係好難出到領養，有機會一生都係狗場渡過。」此外，她亦不時發文向飼主教授寵物中暑急救及日常營養等專業知識。

死者生前積極助養殘疾老狗。（Instagram截圖）

黃女在寵物領域充滿熱忱，不僅持有香港聖約翰寵物急救證書，亦正研讀寵物營養相關課程；她除了是香港首間寵物友善「天然護膚X皮膚管理中心」Beauty by Beauties 的創辦人外，同時也是「Pawsgate毛系寵物選物所」的創辦者。

死者生前極具愛心。（Instagram截圖）

死者分享狗隻中暑知識。（Instagram截圖）