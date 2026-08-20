打鼓嶺狗酒店33歲女子伏屍草地　身上疑有動物噬咬痕跡

打鼓嶺今日（20日）發生狗隻襲擊人類致死案件。警方於晚上交代案情稱，今日下午4時12分，警方接獲一名女子報案，指翻查閉路電視片段，發現坪洋坪原路一個露天位置，有一名女子倒卧草地。救護人員到場，證實33歲姓黃女事主當場不治。惟檢查屍身時，卻發現死者身上有懷疑被動物咬噬痕跡。



據了解，事發現場為一間「狗酒店」及犬隻訓練中心，當時只有黃女一人在場工作，她為酒店持牌人。



警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤向傳媒交代案情指，今日下午4時12分，一名女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，案件交由邊界警區刑事部接手調查。案發現場為一間持有牌照的寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月開始營業。現場並無搜掠痕跡。警方翻查閉路電視紀錄，發現下午約2時左右，死者當時正在室外草地餵飼一隻唐狗，並打算將牠放回旁邊狗舍的狗籠內。惟期間該隻狗隻不願進入狗籠並襲擊死者。閉路電視最後顯示，死者與該隻唐狗離開狗舍前往草地方向。

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤

打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

死者為一名33歲本地女子，為上述寵物酒店的持牌人。案發時酒店內只有死者一人在工作。初步檢驗顯示，死者的頭部、下顎、頸部及雙臂均有不同程度的撕裂，以及由動物造成的咬痕。初步得悉，整個過程約1分鐘。

涉事的唐狗為一隻約一歲的雄性唐狗，於2026年8月11日由義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。現時法醫、愛護動物協會、漁農自然護理署（漁護署）及勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署帶走，作進一步檢查及觀察。

警方表示，這宗嚴重事件現已交由邊界警區重案組跟進。警方將會作出全面調查，包括是否涉及任何違規或疏忽，希望能還原事實真相，還死者一個公道。

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