海關消防破葵涌停車場「鬼油」站　拘兩男檢770公升汽油值$2.5萬

海關聯同消防處，昨日（24日）下午在葵涌一帶展開反非法燃油行動，成功搗破兩個流動非法電油加油站，共檢獲約770公升未完稅汽油，市值約$2.5萬，應課稅值約$4,700。行動中拘捕兩名本地男子，扣查兩輛涉案車輛。



兩名本地男子涉案被捕。（海關影片截圖）

行動中，海關人員在昂船洲一公眾露天停車場，發現一輛私家車正停泊在車叢之中，車輛旁放有一個塑膠儲存缸及設有入油工具，一名男子正為該私家車非法轉注汽油。海關人員隨即上前，拘捕該名26歲本地男操作員及一名55歲入油私家車本地男司機，當場檢獲約670公升未完稅汽油。

隨後，海關人員在停車場內搜查，發現場內另一輛私家車上，放置有一個塑膠儲存缸及一批入油工具，人員遂搜查該車，並於車內塑膠儲存缸進一步檢獲約100公升未完稅汽油。涉案車輛、物品及油具已被檢取作進一步調查，不排除稍後會有更多人被捕。

海關與消防處表示，密切關注近期於公眾停車場內的非法燃油活動，此類非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，一旦發生意外，後果不堪設想，呼籲市民切勿光顧非法加油站。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。此外，根據《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，未領有牌照或獲豁免而製造、貯存、運送、使用或轉注危險品亦屬犯罪，最高可判罰款及監禁。市民如發現懷疑非法燃油活動，可致電海關24小時熱線（182 8080）或消防處24小時舉報熱線（5577 9666）舉報。