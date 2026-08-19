鬼油｜消防搗黃大仙鳳德邨停車場非法油站　檢305公升汽油截一男

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊昨日（18日）突擊黃大仙鳳德商場停車場，成功搗破一處非法流動加油站，現場檢獲305公升汽油及相關工具，並截查一名涉違法經營燃油轉注業務的男子。



鑑於屋邨停車場人流密集的特性及易燃汽油帶來的極高爆炸風險，消防處今日（19日）隨即聯同民政事務總署、房屋署、黃大仙區防火委員會及物業管理公司，召開緊急跨部門會議，商討加強巡查區內停車場、識別可疑車輛。



消防處人員於黃大仙鳳德商場停車場搗破非法加油站。（Facebook 香港消防處）

消防處表示，鳳德邨屬於大型公共屋邨，停車場人流車流頻密。汽油屬高度易燃危險品，揮發的易燃氣體極易積聚。不法分子在未有裝設加油站專用消防裝置及設備的停車場內，違法儲存及轉注汽油，萬一發生火警甚至爆炸，將嚴重威脅居民及停車場使用者生命安全。消防處嚴厲譴責有關極度自私，及漠視公眾安全的違法行為。

消防處人員於懷疑改裝成非法加油站的客貨車上，檢取305公升汽油及入油工具。（Facebook 香港消防處）

處方今日下午聯同民政事務總署、房屋署、黃大仙區防火委員會及相關物業管理公司召開緊急會議，商討應對方案，加強巡查區內停車場、識別可疑車輛，並深化相關監管措施。其後，有關單位亦在鳳德商場內加強宣傳教育，提高居民及物業管理人員對相關消防安全風險的認知，鼓勵他們在發現可疑情況時盡快舉報。

黃大仙民政事務專員賀穎君（左二）和消防處分區指揮官（九龍中）姚本恩（右二），向區內居民宣傳打擊非法燃油轉注活動。（Facebook 香港消防處）

處方呼籲，市民如有懷疑非法加油活動，請向「油擊」 舉報眼火警危險電子投訴平台，即時上載照片及影片，提供精準情報，或致電24小時「油擊」舉報熱線 5577 9666 。