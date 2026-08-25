大欖隧道5車相撞　密斗貨車司機被困　往元朗擠塞部份巴士線改道

大欖隧道發生車禍。今日下午（25日）約5時09分，一輛吊臂車、一輛的士和3輛中型貨車，沿大欖隧道往元朗方向行駛，在管道內突「串燒」相撞。其中最尾一輛密斗貨車的司機報案稱被困車內，腳部遭夾住。救援人員趕至救出該名司機，他幸仍清醒，被送往博愛醫院治理。



受車禍影響，入元朗方向交通嚴重擠塞。運輸署於晚上7時23分更新，指入元朗管道快線現已解封，車龍有待消散。較早前於長青隧道(往汀九橋方向)實施之間歇性封閉措施已經取消。

城巴於晚上7時表示，因應大欖隧道發生交通事故，現時上址交通非常繁忙，城巴以下路線於三號幹線後，改行荃灣路、屯門公路後返回原路。

路線包括往菁田的950，955、往悅湖山莊962G、往龍門居的962X，X962、往天恩邨：967，967X、往天水圍市中心的969、往天瑞969C，以及往落馬洲（新田）的976和976A。城巴指，會繼續留意情況，適時再調整服務。

大欖隧道多車相撞，有密斗貨車司機被困車內，腳部遭夾住。（fb車cam L（香港群組））

現場照片可見，該輛密斗貨車車頭被夾至變形，車窗玻璃破裂，碎片散落一地。排在第二之的士，車頭及車尾均撞凹損毀，卡在前方吊臂車的車尾下。其餘3部涉事車輛損毀相對較輕。

大欖隧道多車相撞，有密斗貨車車頭撞至變形，司機被困車內，腳部遭夾住。（Threads/holisticwellnessetc）

警方指，涉案5車有3輛為中型貨車、一輛的士，一輛為重型貨車。它們順序沿大欖隧道往元朗方向行駛，期間排頭位的中型貨車及的士因應交通情況收慢，尾隨的兩輛中型貨車及重型貨車，懷疑收掣不及撞向前車。最後一輛中型貨車的58歲姓彭男司機被困，要由消防救出，清醒送往博愛醫院治理。

人員接報到場，D5被困車內，消防將其救出。D5清醒被送往博愛醫院治理

大欖隧道多車相撞，有密斗貨車車頭撞至變形，司機被困車內，腳部遭夾住。（Threads/holisticwellnessetc）