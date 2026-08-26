有片｜天水圍私家車撞水馬　連打幾個筋斗後四輪朝天　司機蹤杳

今日（26日）早上8時33分，天水圍發生一宗交通意外。一輛黑色私家車沿朗天路往天水圍方向行駛，至星巒花園對開時，突然失控撞上路面中線多個水馬後翻側，四輪朝天壓住水馬陣中的地盤工具。途經人士見狀報警，一度懷疑有人被困車內。警方及消防救援人員接報到場證實無人被困、無人受傷，亦未發現私家車司機蹤影。



網上影片顯示，涉事私家車早前沿朗天路中線行駛，當時右側快線有另一輛私家車。至水馬陣前時，涉事私家車意圖向右超車，切線期間車頭猛撞路中水馬後失控，車身向右傾側落入快線，連打至少3個筋斗，撞上路中石壆後再反彈騰空撞中閉路電視攝影機，掉進中線水馬陣中，壓毀多件地盤工具。私家車由撞上水馬至落地翻滾30多米。



私家車在朗天路疑擬切線時，撞向路中水馬。（fb車cam L（香港群組）/周星星）

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因交通意外，朗天路(往濕地公園方向)近天福路的部份行車線一度封閉，現已解封。