有片｜荃灣廣場停車場疑爆水管　水柱噴射兩車　網民：鹹水就GG了

荃灣廣場停車場驚現「水舞間」。今日（26日）有網民在社交平台 Facebook 群組上載一段15 秒短片，拍攝到荃灣廣場停車場懷疑爆水管，現場水柱如瀑布般從天花及牆邊四射，直接噴向多輛停泊在車位內的私家車，場面相當誇張。



《香港01》記者今日下午到荃灣廣場B2層停車場了解情況，商場管理人員已關上水掣，現場積水亦已經清理完畢。該輛被水柱噴射的灰色私家車已駛離車場；而黑色私家車仍停泊上址。《香港01》正向荃灣廣場有關部門查詢上述事件。

大量水流從停車場的天花板近管道位置噴射而出，停車場地面已有大量積水。

水柱由天花四射 兩車首當其衝被淋

網民在Facebook 群組「全港交通關注組🇭🇰」發文及上載片段，並形容現場是「荃灣廣場水舞間」，片段甫開首已見大量水流從停車場的天花板近管道位置噴射而出，現場水聲嘩啦作響，停車場地面已有大量積水。

兩輛停泊在水柱正下方的私家車首當其衝，包括一輛灰色私家車，以及旁邊一輛黑色私家車。強烈的水柱直接狂沖兩車的車頂、前擋風玻璃及車身，車頭蓋被濺起大量水花，宛如進入了自動洗車機。

網民笑言「泊車送洗車」 憂鹹水損害車輛

影片發布後迅速引起大批網民熱議，不少網民留言開玩笑指：「泊車送洗車服務」、「水舞間免費入場」。不過，亦有網民關注究竟是淡水抑或鹹水，以及後續賠償問題，憂慮爆裂的水管若屬鹹水管，恐對私家車造成損害：「如果係鹹水，架車咁洗法有冇得賠？」、「鹹水就GG鳥」、「呢啲停車場唔知點賠錢」、「鹹水的話有新車換」。