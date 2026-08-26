屯門青山公路屯利街爆水管　水務署：今早7時半恢復食水供應

屯門青山公路近屯利街繼8月3日爆水管後，昨日（25日）早上7時許再爆水管。水務署今日（26日）表示，經署方工程團隊搶修，屯門青山公路近屯利街的緊急水管維修工程已經完成，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應已於今日早上7時半開始陸續恢復正常。



水務署今日（26日）表示，經署方工程團隊搶修，屯門青山公路近屯利街的緊急水管維修工程已經完成，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應已於今日早上7時半開始陸續恢復正常。（水務署Facebook圖片）

水務署指，在事故中，署方於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。加上由於相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水期間，署方了解僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。

水務署指，在事故中，署方於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。（水務署Facebook圖片）

署方感謝屯門民政處、房屋署、區議員、關愛隊及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。署方會密切監察喉管的狀況，並會盡快開展相關水管改善工程，務求減少水管滲漏機會及對附近居民的影響。

▼ 8月25日屯門青山公路近屯利街爆水管情況



從網上影片可見，有黃泥水從屯利街地面湧出。（置樂街坊群/Stephen Lai影片截圖）

上月28日、29日屯門青山公路近屯利街一段直徑600毫米的食水鋼水管一星期兩度滲漏，影響鄰近屋苑食水供應；至本月3日水務署再接獲報告，證實同一條食水鋼水管出現第三次滲漏。

爆水管影響附近屯門官立中學、怡峰園、顯發邨、恒順園、冠峰園及扶康會柔莊之家等食水供應。由於相關水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線一度需要封閉近一日。

▼ 8月3日屯門青山公路近屯利街爆食水管

